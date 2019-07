Ritorna "Un Ponte sotto le stelle"

Altre notizie brevi

lunedì, 8 luglio 2019, 23:05

Fratelli d'Italia: "Bestemmie e oscenità al Gay Pride di Pisa, i presidenti delle Province che hanno dato il patrocinio forniscano pubbliche spiegazioni"Al di là delle nostre personali convinzioni in materia, rispettiamo il diritto di tutti a manifestare il proprio pensiero; tuttavia non esiste nessun diritto alla bestemmia, alla volgarità e all'oscenità.

lunedì, 8 luglio 2019, 15:49

Raccolta alimentare per i lucchesi in difficoltà, assistenza legale civile e nelle vertenze bancarie e tributarie, assistenza psichiatrica, affiancamento nei rapporti con le amministrazioni locali, consulenza sulla sicurezza sul lavoro e medicina di iniziativa. Sono i servizi che CasaPound mette a disposizione dei cittadini di Lucca e della Piana.

lunedì, 8 luglio 2019, 15:41

“Siamo soddisfatti dell’accordo sulla dotazione organica di infermieri e OSS raggiunto oggi in Prefettura a Pisa”.

lunedì, 8 luglio 2019, 12:49

Martedì 7 luglio, nell’ambito de “I giorni di San paolino 2019”, un evento che da molti è atteso: il concerto del Complesso Bandistico “G. Puccini” di Nozzano Castello. Il gruppo si esibirà alle ore 21,15 in un bel concerto in piazza Cittadella, con alle spalle la statua del Maestro, che...

lunedì, 8 luglio 2019, 11:29

Torna anche per l'estate 2019 l'iniziativa 'Estate in Corte' giunta all'XI edizione promossa dal Comitato Paesano San Colombano in collaborazione con il Comune. La rassegna prenderà il via domani (martedì 9 luglio) e si protrarrà fino al 27 agosto con la proiezione di film e iniziative di intrattenimento nelle varie...

domenica, 7 luglio 2019, 22:37

"Il pronto soccorso - scrive Domenico Capezzoli referente dell'Italia dei Valori della provincia di Lucca - è in emergenza per la carenza di medici: la richiesta dell'Asl di comprensione ai cittadini e di collaborazione a tutto il personale è inopportuna.

domenica, 7 luglio 2019, 21:30

Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito grave in un incidente avvenuto poco dopo le 18 a Monsagrati (Pescaglia). Coinvolta anche una bambina di 2 anni.

sabato, 6 luglio 2019, 16:58

Sapevate che nell'area archeologica della Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata si può ammirare il ciclo di mosaici tardoantichi più importante della Toscana nord-occidentale?

sabato, 6 luglio 2019, 12:39

6 mila persone, solo in Toscana, risultano essere HIV positive. A questo dato purtroppo vanno poi aggiunte le nuove diagnosi di infezione che, negli ultimi anni si sono attestate intorno a 300 l'anno. Nel 2017 ultimi dati disponibili, i nuovi malati di Aids sono stati 263 con un' incidenza per...

venerdì, 5 luglio 2019, 21:08

È stato inaugurato questo pomeriggio il nuovo Punto Enel di Lucca, denominato Spazio Enel, in via Fillungo 229. I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per il territorio e offriranno sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di sostenibilità ambientale.