Scannerini (FI): "Cella figo Ascit, odore nauseabondo per mal funzionamento"

martedì, 9 luglio 2019, 08:44

Matteo Scannerini, capogruppo FI di Capannori, denuncia il mal funzionamento della cella frigo presso l'isola ecologica Ascit di Colle di Compito.



"Come molti sapranno, l'isola ecologica Ascit di Colle di Compito - dichiara - è adibita anche allo smaltimento degli scarti della macellazione; quelli che volgarmente vengono definite "carogne". C'è però un problema: la cella frigo, adibita alla conservazione di queste ultime, dovrebbe essere mantenuta per legge ad una temperatura di -3 gradi. Ma, da più di un mese non congela più. Il risultato è un odore nauseabondo accompagnato da grossi problemi di igiene. Chiunque sa cosa succede se la carne marcisce. Coloro i quali sono responsabili, si attivino subito per risolvere il problema. Oltre al fatto che una ispezione Asl potrebbe comportare conseguenze sanzionatorie, il ripristino del funzionamento dell'impianto di raffreddamento è necessario per una questione di rispetto dei cittadini che si servono dell'oasi e per coloro i quali ci lavorano e che hanno diritto a poter svolgere il loro incarichi in ambienti idonei dal punto di vista igienico."