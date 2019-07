Scannerini (FI): "Hacking lab non deve chiudere"

martedì, 9 luglio 2019, 16:20

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del consigliere comunale di Capannori Matteo Scannerini (Forza Itali) a favore dell'associazione Hacking Lab.



"Hacking Lab non deve chiudere - scrive Scannerini -. Perché dite voi? In primo luogo questa associazione svolge assistenza informatica gratuita a tutte le scuole di Capannori. Questo significa garantire aule informatiche il più possibile efficienti. Cosa non da poco visto il continuo progresso della tecnologia , a cui spesso il

nostro sistema scolastico non riesce a star dietro. Ma non è solo la manutenzione quella che hacking lab ha svolto in questi anni. Se andiamo a cercare vecchi articoli, troviamo notizie di donazioni di stampanti, computer e altri materiali ricondizionati, sempre ai plessi scolastici. Materiali che derivano da un'altra attività importante, svolta da tale associazione. Il riuso di rifiuti elettronici. Iniziativa che comporta un riciclo di questi ultimi, materia dove anche la giunta si e fatta

spesso "bella". Non è un mistero che , dove appaiono le parole riciclo, riuso ecc. , il Pd capannorese ci metta il cappello. Vogliamo poi parlare dell'alternanza scuola/lavoro, che hacking lab svolge con i ragazzi problematici che, come tali, non sarebbero accolti

nelle aziende. Progetto non da poco , visto che ha come scopo quello di dare una possibilità a chi normalmente non ne avrebbe. Ma quello che sicuramente nessuno sa, sono le piccole cose che una struttura del genere fa in sordina. Molti anziani e cittadini in generale hanno difficoltà a utilizzate i nuovi mezzi di comunicazione.

Che sia quindi la necessità di inviare una mail PEC, il bisogno di registrare un account per poter usufruire di un servizio o il dover prenotare una visita medica, i ragazzi del laboratorio aiutavano queste persone gratuitamente".

"Ecco, tutto questo rischia di essere perso - sostiene il consigliere -. La sede provvisoria nella scuola media di Lammari si è allagata. L' amministrazione aveva garantito una sede al Ceseca entro Maggio scorso. Non è mai arrivata. Le elezioni sono passate e quindi tante promesse svaniscono. Ci auguriamo che il sindaco e l'assessore di competenza si sveglino e diano una mano per evitare la perdita di questo patrimonio associativo".