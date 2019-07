Siglato un protocollo di intesa tra UIL Toscana e Associazione Tumori Toscana

Altre notizie brevi

venerdì, 5 luglio 2019, 21:08

È stato inaugurato questo pomeriggio il nuovo Punto Enel di Lucca, denominato Spazio Enel, in via Fillungo 229. I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per il territorio e offriranno sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di sostenibilità ambientale.

venerdì, 5 luglio 2019, 15:22

Il direttivo di FdI di Capannori, oltre ad evidenziare il forte degrado in cui versano i cimiteri del comune indistintamente da nord a sud, punta il dito su un altro disagio.

venerdì, 5 luglio 2019, 15:07

Come da tradizione, domenica 7 luglio alle ore 18, la Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo invita a partecipare al "Concerto nel bosco" che si svolgerà in un punto panoramico delle colline di Montecarlo, in loc "Arsaia", da dove si possono ammirare il paese di Montecarlo, la Piana di Lucca, la...

venerdì, 5 luglio 2019, 12:51

«Dato lo stallo sui fondi che dovranno servire a Province e Comuni per progettare ed eseguire gli interventi di recupero e riqualificazione sulle scuole, la Regione intanto attivi un fondo di rotazione che costituisca un anticipo di cassa per consentire agli enti locali di avviare le procedure.

venerdì, 5 luglio 2019, 12:49

Slittano le revisioni dei trattori. Per le macchine agricole ed operatrici immatricolate entro il 31 dicembre 1983 la revisione è fissata entro il 30 giugno 2021, per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1995 la scadenza è entro il 30 giugno 2022, per quelli dal 1°...

venerdì, 5 luglio 2019, 12:30

Acque SpA comunica che al fine di realizzare il collegamento di una nuova tubazione sulla rete di distribuzione nel Comune di Capannori, mercoledì 10 luglio dalle 8.30 alle 11.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie dei Centoni, dei Preti, delle Colombaie, dei Francesconi e San Ginese (nel tratto compreso...

venerdì, 5 luglio 2019, 08:42

Si terrà venerdì 5 luglio dalle 19 alle 24 il tradizionale e ormai consolidato mercatino di Soffitte in Piazza, gli oltre 80 banchi li potete trovare a Lammari sul Viale Europa - parcheggio Bar Masini - nell'ambito della serata alcuni esercizi della zona propongono sfilata di moda, estetica, musica e...

giovedì, 4 luglio 2019, 16:30

Dopo il successo della sua esibizione a Domenica in, Elisabetta Catania torna a cantare a Lucca e per farlo ha scelto il giardino dell'Antico Caffè delle Mura dove sabato 6 luglio a partire dalle 20:30 sarà protagonista di una cena con piano bar, animazione e musica disco anni '70 e...

giovedì, 4 luglio 2019, 16:01

Una serata aperitivo del gruppo Fratres di Segromigno Monte, rivolta a tutti, con l’obiettivo di farsi conoscere e promuovere l’attività solidale di donazione del sangue. E’ quello organizzato per sabato 13 luglio, dalle ore 19.30 presso Pandora il piccolo parco, sulla via Nuova nella frazione del comune di Capannori.

giovedì, 4 luglio 2019, 14:09

Ha preso il via stamani (giovedì) una nuova serie di asfaltature che interessa la zona nord del territorio comunale. L'intervento per la posa di nuovo manto stradale è iniziato da via di Valgiano tra il cimitero di Segromigno in Monte e il tratto già in precedenza asfaltato e a seguire...