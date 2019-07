"Solidarietà a Gloria Vizzini"

mercoledì, 3 luglio 2019, 20:56

Dauda Ndoye: Sono stato per anni attivista de Movimento 5 Stelle di Lucca per poi uscirne davanti a certe derive evidenti. Devo dire che nel Movimento 5 Stelle a Lucca e non solo ho incontrato diversi attivisti e consiglieri preparati e motivati. La scelta di sacrificare i principi per andare al governo purtroppo è evidente. Questo ha comportato una scelta di gestione politica subalterna alla lega che sconfina nel razzismo e nel fomentare l'odio tra le persone e la guerra tra poveri. In questo contesto di delirio per la conservazione del posto al governo, con la scelta di fare gli zerbini di Salvini si spiega la espulsione di Gloria Vizzini, che ho conosciuto ed ho seguito. Invito Gloria a non mollare e cominciare in parlamento a rappresentare il territorio, invito poi i vari attivisti e consiglieri comunali di buona volontà a cercare di riportare il Movimento sulla strada maestra o a trarne quanto prima le dovute conseguenze.