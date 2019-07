Una serata aperitivo del gruppo Fratres di Segromigno Monte

Altre notizie brevi

giovedì, 4 luglio 2019, 16:30

Dopo il successo della sua esibizione a Domenica in, Elisabetta Catania torna a cantare a Lucca e per farlo ha scelto il giardino dell'Antico Caffè delle Mura dove sabato 6 luglio a partire dalle 20:30 sarà protagonista di una cena con piano bar, animazione e musica disco anni '70 e...

giovedì, 4 luglio 2019, 14:09

Ha preso il via stamani (giovedì) una nuova serie di asfaltature che interessa la zona nord del territorio comunale. L'intervento per la posa di nuovo manto stradale è iniziato da via di Valgiano tra il cimitero di Segromigno in Monte e il tratto già in precedenza asfaltato e a seguire...

giovedì, 4 luglio 2019, 12:51

Domani (venerdì 5 luglio) il sindaco Alessandro Tambellini, insieme all'assessore Giovanni Lemucchi e al presidente di Erp Andrea Bertoncini, effettueranno un sopralluogo a San Vito, dove da alcuni giorni è stato aperto il cantiere per la realizzazione delle piste ciclabili.

giovedì, 4 luglio 2019, 11:25

Dopo un'estenuante serie di esibizioni che lo hanno portato da Mosca a Montreal, passando per Mologno, torna a Lucca Johnny Mo: un dj set internazionale in occasione della rassegna "I Fossi dell'Arte" sabato 20 luglio dalle ore 16,30-21,30.

giovedì, 4 luglio 2019, 10:46

Domani, venerdì 5 luglio, alle ore 17:00, sarà inaugurato il nuovo Punto Enel di Lucca, denominato Spazio Enel, in via Fillungo 229. I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per il territorio e offriranno sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di sostenibilità ambientale.

giovedì, 4 luglio 2019, 10:43

La presente con lo scopo di divulgare un’iniziativa molto bella organizzata dall’A.p.s. me.dea, alla quale il Centro Antiviolenza Luna ha aderito con piacere.

mercoledì, 3 luglio 2019, 20:56

Dauda Ndoye: Sono stato per anni attivista de Movimento 5 Stelle di Lucca per poi uscirne davanti a certe derive evidenti. Devo dire che nel Movimento 5 Stelle a Lucca e non solo ho incontrato diversi attivisti e consiglieri preparati e motivati.

mercoledì, 3 luglio 2019, 20:37

Incidente tra un'auto e una moto a Nave. Il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso da dinamica.

mercoledì, 3 luglio 2019, 16:46

L'associazione Luccasenzabarriere informa che, ieri 2 luglio è venuto a mancare "il nostro amico e socio Michele Rossi. Era un uomo coraggioso e non si è mai arreso alle avversità che la vita gli aveva posto.

mercoledì, 3 luglio 2019, 11:39

La Regione offre ai neodiciottenni (ed a tutti i nati nell'anno 2001 residenti in Toscana) la possibilità di viaggiare gratis su tutti i treni regionali toscani nel mese di agosto 2019.