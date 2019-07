Zappia (Lega): "La minoranza detta l’agenda politica a Capannori"

venerdì, 12 luglio 2019, 16:45

"Finalmente è arrivata la convocazione del consiglio comunale, dopo numerose sollecitazioni da parte della minoranza comunicati pubblicati sulla stampa .A sua volta la minoranza detta lagenda politica alla maggioranza .In particolare con l’inserimento all’odg della nomina del vicepresidente del consiglio comunale. L’amministrazione Menesini conferma la fondatezza della tesi sostenuta dal collega Caruso e da tutta l’opposizione circa la validità della rinuncia nel corso della prima seduta e le conseguenze violazioni dello statuto e del regolamento che impongono la nomina del vicepresidente nel consiglio d ‘insediamento.La stessa minoranza richiama l’amministrazione a spiegare le ragioni del ritardo .E’ grave che dopo 35 gg il comune di Capannori convochi il consiglio ,è l’ultimo per ritardo È grave che ancora non ci sono le commissioni.Nelle consigliature in cui ho partecipato in passato non ho mai assistito ritardi del genere che hanno bloccato immotivatamente il dibattito democratico". Così il consigliere comunale della Lega Bruno Zappia.