6-7 settembre: iniziative per il 75° anniversario della Liberazione di Lucca

venerdì, 30 agosto 2019, 12:27

In occasione del 75' anniversario della Liberazione di Lucca dall'occupazione nazifascista la Casa del Popolo di Lucca, la Biblioteca Popolare di San Concordio, Non Una di Meno Lucca e Il Tafferuglio organizzano due giorni di incontri e di dibattiti. Venerdì 6 settembre alle 19 aperitivo alla Casa del Popolo di Verciano e, a partire dalle 21, proiezione del film-documentario "80 anni dopo" sulla storia di Davide Massei e Dante Unti, due lucchesi deportati nei campi di concentramento nazisti durante la seconda guerra mondiale per essersi rifiutati di combattere per la Repubblica di Salò.



Sabato 7 settembre alle 16,30 alla Biblioteca Popolare di San Concordio si terrà l'incontro-dibattito "Eppur si muove. La condizione delle persone migranti tra mondo dell'accoglienza, razzismo e repressione" con alcuni operatori sociali, seguito da apericena con musica.Le realtà promotrici, sull'onda dell'entusiasmo suscitato dal corteo e dall'iniziativa dello scorso 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione nazionale, con questa due giorni vogliono ridare significato politico alla data del 5 settembre rivolgendosi a tutti coloro che combattono il riaffacciarsi di idee e organizzazioni xenofobe, razziste e sessiste, riaffermando la necessità dell'antifascismo come valore politico irrinunciabile.