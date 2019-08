A Cosenza la proiezione del documentario “Italia addio, non tornerò” di Barbara Pavarotti

Nell’ambito di “Incontri nel Parco” che si tiene a Camigliatello Silano (Cosenza), nel cuore della Sila Grande, il 12 Agosto alle ore 17,30, vi sarà la proiezione del docufilm “Italia addio, non tornerò” prodotto dalla Fondazione Paolo Cresci, la presentazione del volume "Famiglie transnazionali dell’Italia che emigra. costi e opportunità" a cura di Valeria Bonatti, Alvise Del pra’, Brunella Rallo e Maddalena Tirabassi, Centro Altreitalie, Celid.



Il filmato affronta la tematica attualissima dell’emigrazione giovanile all’estero. 285.000 ragazzi nel 2017 hanno lasciato l’Italia per portare all’estero competenze, professionalità, energie. Sono cifre impressionanti quelle che riguardano chi è partito in questi ultimi anni in cerca di una realizzazione personale che in patria non si riesce a trovare. Ognuno di noi ormai ha un figlio, un parente, un amico emigrato all’estero perché in Italia non ha trovato lavoro.

Il volume invece di parlare dei giovani che emigrano, punta l’attenzione su chi resta, sulle loro famiglie. In particolare, analizza le relazioni economiche che si stabiliscono all’interno delle nuove famiglie transnazionali: quanto spendono i genitori per aiutare i figli a conseguire una formazione superiore o a costruirsi una carriera lavorativa soddisfacente in un altro paese? Quanto costa cercare di tenere assieme la famiglia, seppure temporaneamente, per esempio attraverso viaggi e soggiorni dei genitori all’estero e i ritorni occasionali?



Intervengono:

AntonIo Viscomi, Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati,

Massimo Marrelli, rettore emerito dell’Università Federico II,

Mario Rusciano, professore emerito di Diritto del Lavoro dell’Università Federico II, con la partecipazione della regista del docufilm Barbara Pavarotti

e un intervento video di Maddalena Tirabassi.