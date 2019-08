Alla sagra a Marlia anziano colpito da infarto

Altre notizie brevi

mercoledì, 14 agosto 2019, 15:42

Questa mattina l'assessore Serena Frediani ha fatto visita alla 'Lucca Manga School' di Marlia fondata dalla giovane Caterina Rocchi, che è una delle massime esperte del fumetto giapponese a livello nazionale.

mercoledì, 14 agosto 2019, 14:25

"Ricordo con affetto Mauro Pellegrini scomparso. Oggi, un personaggio di spettacolo, dal teatro amatoriale, al cinema, proprio lui ha portato a Lucca tantissime case di produzione, ha valorizzato la nostra città, le ville, e tanti paesi.

mercoledì, 14 agosto 2019, 13:49

"Una perdita enorme per la sua famiglia e grande per tutta la nostra città che ha avuto il dono di conoscerti, apprezzarti e amarti per la tua immancabile presenza, per le tue attese sapienti parole e l’ impegno a cui non ti sei mai sottratto sui temi della nostra Democrazia,...

mercoledì, 14 agosto 2019, 10:45

Ancora un tutto esaurito per il bioagriturismo Alle Camelie di Pieve di Compito in occasione del ciclo di eventi Note fresche con gusto, che abbina la musica dal vivo al buon cibo.

mercoledì, 14 agosto 2019, 09:03

Ultimo week-end per la 48a Sagra della Zuppa alla Paesana a S. Maria Del Giudice, con venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto, si conclude questa importante Manifestazione.

martedì, 13 agosto 2019, 17:03

Resteranno invece aperti al pubblico il Museo del Risorgimento e il Museo Cresci di Palazzo Ducale, Villa Argentina a Viareggio, la Fortezza di Mont'Alfonso a Castelnuovo.

martedì, 13 agosto 2019, 16:43

Venerdì 16 agosto rimarranno chiusi tutti gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano il turno di riposo nella giornata del sabato.

martedì, 13 agosto 2019, 14:06

Sabato 17 agosto, a Paganico nello spazio sagre, la Società di mutuo soccorso Garibaldi organizza "Non c'è lotta senza ballotta, festa d'estate".

lunedì, 12 agosto 2019, 11:41

Altri due platani sono affetti da cancro colorato e il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana ha comunicato per questo al comune la necessità di abbatterli, per la loro pericolosità e come azione di prevenzione per limitare quanto più possibile che la malattia si diffonda alle altre alberature.

lunedì, 12 agosto 2019, 09:58

Sabato 17 agosto, dalle ore 16,30 alle 21,30, si terrà il quinto appuntamento della rassegna “I fossi dell'arte” nella splendida location di via del Fosso nel tratto dalla Madonna dello Stellario.Il tema “Volti d'artista” sarà presentare i vari artisti durante una performance creativa estemporanea.La rassegna, inserita nel calendario ViviLucca2019, ospiterà...