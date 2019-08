Altri due platani alle Tagliate affetti da cancro colorato: la regione ne ordina l'abbattimento

lunedì, 12 agosto 2019, 11:41

Altri due platani sono affetti da cancro colorato e il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana ha comunicato per questo al comune la necessità di abbatterli, per la loro pericolosità e come azione di prevenzione per limitare quanto più possibile che la malattia si diffonda alle altre alberature.

I due platani che saranno rimossi nei prossimi giorni si trovano uno in via delle Tagliate e l'altro in piazzale Don Baroni.