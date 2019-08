Aperte le iscrizioni al Rally di Casciana Terme

lunedì, 26 agosto 2019, 08:43

Sta entrando nel vivo il Rally di Casciana Terme (iscrizioni aperte in questi giorni fino a venerdì 13 settembre). La manifestazione, giunta alla trentasettesima edizione ed una delle più longeve del panorama rallystico regionale, sarà valevole per il Trofeo Rally Toscana indetto dalla Delegazione Acisport della Toscana oltre che per il Campionato Sociale AC Pisa e il Premio Rally AC Lucca. Il percorso previsto dalla Laserprom 015, che già lo scorso anno si era distinta per l’ottima organizzazione, è stato ulteriormente arricchito. Infatti oltre alle due consolidate prove presenti nelle ultime edizioni, Casciana/Chianni e Montevaso,si aggiunge anche il tratto di Miemo che già negli anni ottanta era stato teatro del Rally di Casciana Terme. Un’importante novità che ha fatto salire ad oltre settantacinque i chilometri dei tratti cronometrati composti da due passaggi nelle prove di Casciana/Chianni (Km. 5,50) e di Miemo (Km. 12,91) e i tre passaggi di Montevaso (Km. 12,89). La struttura della manifestazione rimarrà comunque snella e vivace con due riordini dopo ogni giro a Capannoli presso la CONAD che si conferma Main Sponsor della gara con altrettanti Parchi Assistenza nell’ampia e spaziosa area denominato Laboratorio delle Imprese di Peccioli.

La manifestazione prevede le ricognizioni del percorso domenica 15 e venerdì 20 settembre dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Sabato 21 settembre sono invece previste le verifiche pre gara sportive dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso il ritrovo del Forestiero e quelle tecniche dalle ore 09.30 alle ore 12.30 nella centrale Piazza Garibaldi (antistante il Palazzo delle Terme) per gli equipaggi iscritti allo shake down. Invece la sera dalle ore 21.00 alle 23.00 sono previste le verifiche sportive per tutti gli altri equipaggi a cui seguiranno a distanza di mezz’ora le verifiche tecniche.

La gara vera e propria si disputerà domenica 22 settembre con la partenza della prima vettura dalla piazza Garibaldi di Casciana Terme, alle ore 08.00 per farvi ritorno, dopo la disputa delle sette prove speciali in programma, alle ore 16.53 . In totale il percorso si snoderà su un chilometraggio totale di 264Km. di cui 75,5Km. di prove speciali.

Da rilevare, oltre i consueti premi riservati ai protagonisti dell’assoluta, dei gruppi e delle classi, anche il particolare premio Memorial Nicola Sardelli riservato al vincitore del gruppo N in ricordo dell’indimenticabile pilota pisano prematuramente scomparso per una malattia e da sempre protagonista tra le vetture di serie.

Novità, aggiornamenti e curiosità potranno essere rilevati sul sito dell’organizzazione www.laserprom015.it