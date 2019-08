Chiusura porzione rotatoria di piazzale Boccherini per posizionamento nuovo monumento “Oltre le radici”

Altre notizie brevi

sabato, 31 agosto 2019, 09:48

La Lucchese ha ingaggiato Alessandro Lattuca, classe 2002, mezzapunta, ex Colorno.

venerdì, 30 agosto 2019, 17:37

Lucca raccontata da 40 artisti in una mostra che animerà Villa Bottini fino al 16 settembre. Si chiama "Lucca aperta" l'evento organizzato dall'associazione culturale IdeArte che aprirà i battenti questa domenica. In mostra opere di scultura, pittura e fotografia, in un percorso speciale alla scoperta della nostra città e dei...

venerdì, 30 agosto 2019, 16:45

Venerdì 30 agosto, alle ore 21.30, ritrovo sopra il baluardo di Porta Elisa per pregare i misteri del rosario camminando sulle Mura. Le preghiere saranno dedicate al vescovo Paolo.

venerdì, 30 agosto 2019, 15:34

“E’ necessario mettere al centro delle politiche pubbliche, anche locali, la qualità del paesaggio”. E’ questo l’appello rivolto dall’Osservatorio del Paesaggio Lucchese agli amministratori della provincia di Lucca per considerare la qualità del paesaggio non un lusso ma una necessità per salvaguardare la vita delle future generazioni.

venerdì, 30 agosto 2019, 13:49

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo dalle 14 alle 21 di domani, sabato 31 agosto, per temporali sparsi su gran parte delle zone interne. I temporali potranno essere localmente forti con possibili colpi di vento e grandinate.

venerdì, 30 agosto 2019, 12:27

In occasione del 75' anniversario della Liberazione di Lucca dall'occupazione nazifascista la Casa del Popolo di Lucca, la Biblioteca Popolare di San Concordio, Non Una di Meno Lucca e Il Tafferuglio organizzano due giorni di incontri e di dibattiti.

venerdì, 30 agosto 2019, 11:35

È un evento aperto a tutti quello che si terrà venerdì 3 settembre a Palazzo Sani, organizzato dalla 50&Più di Lucca. Ospite d’onore Pablo Solari, famoso pittore argentino di origini lucchesi, con il quale parleremo del suo stile inconfondibile studiato nelle più importanti accademie d’arte del mondo e che lo...

venerdì, 30 agosto 2019, 08:53

Il 21 settembre Il Baluardo gruppo vocale lucchese, unico gruppo di canto popolare della città di Lucca, festeggerà i propri 30 anni (16 settembre 1989- 2019). Sono previste manifestazioni nelle piazze e, a conclusione. un concerto nella splendida chiesa di S: Maria Corteorlandini (S. Maria Nera g.c.).

venerdì, 30 agosto 2019, 08:39

Ultimo appuntamento per "I Fossi dell'arte" sabato 14 settembre dalle 16,30 alle 21,30, nel tratto di strada vicino alla Madonna dello Stellario, in via del Fosso, per fare conoscere, attraverso l'arte la zona. Chi è interessato può contattare Fabrizio Barsotti 3937498290 con Arci Lucca e Versilia inserito nel Settembre Lucchese...

venerdì, 30 agosto 2019, 08:38

Sorella Acqua. Si svolgerà la prossima domenica, 1 settembre, il primo incontro della consueta rassegna "Punto. A Capo. Una nuova sobrietà per abitare la Terra" con cui l'Arcidiocesi di Lucca ogni anno risponde all'invito dei Vescovi di celebrare la Custodia del Creato.