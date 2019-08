Ciclabile Francigena, Scannerini (FI) chiede delucidazioni

venerdì, 2 agosto 2019, 14:01

"Alla luce del problema relativo all'impianto di illuminazione sulla pista ciclabile Francigena GreenWay, segnalato dall'amico Giovanni Marchi, ci siamo subito attivati per avere delucidazioni" scrive il consigliere comunale Matteo Scannerini (Forza Italia). "Effettivamente, l'impianto di illuminazione adiacente presenta irregolarità sul piano del "coefficiente di omogeneità dell'illuminazione", dato che misura la luminosità effettiva della strada".



"La responsabilità sarebbe attribuibile alla ditta vincitrice dell'appalto - prosegue il consigliere - che avrebbe svolto i lavori non correttamente e con il quale è aperto un contenzioso. L'azienda viene da Afragola e ha regolarmente vinto la gara. Sul suo operato però sono emerse varie criticità che sono già finite sulla cronaca locale. Il quesito che emerge indagando sulla situazione è però il seguente:

come mai nel 2016 si operò la scelta di organizzare l'appalto con il metodo del "massimo ribasso" anziché con quello della "Offerta economicamente più vantaggiosa"? È vero che entrambe sono previsti dal codice degli appalti, ma la

seconda opzione avrebbe permesso di bilanciare la valutazione economica con la qualità dei lavori, tenendo conto di varie voci circa i livelli di sicurezza dell'opera, le migliorie estetiche , la quantità di rumore del cantiere ecc. In questo caso invece , è bastato presentare un offerta di ribasso del 31 per cento rispetto alla base di partenza , per far si che una ditta, che in origine produceva avvolgibili, si aggiudicasse l'opera. Seguiremo dall'interno delle istituzioni la questione e vigileremo sullo stato della vicenda legale. Auspichiamo di arrivare a chiudere questo triste capitolo a breve, limitando il più possibile i danni economici per le casse del comune. Viene da chiedersi se ne è valsa la

pena visto l'ingente investimento a fronte degli infiniti problemi e della scarsa utilità".