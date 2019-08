Concerto dei Kinnara

Altre notizie brevi

giovedì, 8 agosto 2019, 17:14

Venerdì 16 agosto rimarranno chiusi tutti gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano il turno di riposo nella giornata del sabato.Nella giornata del 16 agosto saranno chiusi anche tutti gli sportelli front office del servizio di Libera...

giovedì, 8 agosto 2019, 15:55

L'ex candidato sindaco Daniele Boschi ne aveva già parlato in campagna elettorale, e ci ritorna sopra oggi dopo le dichiarazioni dell'assessore Del Carlo. "Anche per gli impianti sportivi - scrive Boschi - nel comune di Capannori i lavori si fanno contro logica e buon senso"."Gli ulteriori 95 mila euro che...

giovedì, 8 agosto 2019, 15:50

Da oggi è disponibile una nuova applicazione, che si aggiunge alle già pubblicate: "Alpi Apuane Mappe" e "Appennino Mappe" prodotte da Paolo Moriconi.

giovedì, 8 agosto 2019, 15:34

Prenderanno il via entro settembre alcuni lavori di manutenzione straordinaria alla palestra 'Carlo Piaggia' di Capannori e alla palestra della scuola secondaria di primo grado di Camigliano.

giovedì, 8 agosto 2019, 14:42

Dati certi, numeri e costi del funzionamento degli affidi nel Comune di Lucca. È ciò che ha chiesto, attraverso un'interrogazione protocollata in Consiglio comunale, il consigliere comunale Fabio Barsanti.

giovedì, 8 agosto 2019, 13:05

Fp Cgil, Cisl Fp, Anaao Assomed, Rsa Dirigenza intervengono lancia l'allarme per il collasso di Arpat nella più completa indifferenza delle istituzioni regionali."L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana si trova in gravi difficoltà a causa della carenza di personale, con una costante ed inesorabile riduzione di risorse, in...

giovedì, 8 agosto 2019, 09:40

Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it*, a luglio 2019 la media delle offerte disponibili online per assicurare un veicolo in Toscana era pari a 620,44 euro. Ma come cambiano le tariffe per gli automobilisti più virtuosi? A giudicare dalle offerte non tutti i conducenti in prima classe sono uguali e,...

mercoledì, 7 agosto 2019, 13:47

Procede spedito l'iter per eliminare l'ultimo semaforo sulla via Pesciatina, quello a Lunata all'incrocio con via della Madonnina. Il progetto fortemente voluto dal sindaco Luca Menesini incassa infatti l'ok della Provincia e in attesa del parere della Regione si dà il via libera alla variante urbanistica per prevedere le due...

mercoledì, 7 agosto 2019, 11:56

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 agosto, prosegue a S.Maria del Giudice, la 48a Sagra della zuppa alla paesana.

mercoledì, 7 agosto 2019, 10:16

'Associazione "Amici del libro" di Camigliano, al fine di agevolare il ritorno alle lezioni scolastiche, organizza un breve e intensivo corso di lingua inglese per alunni delle medie che verterà su puntualizzazioni , ripassi ed esercitazioni nella lingua parlata.