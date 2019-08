Concorso pubblico per quattro posti di esperto educativo culturale: aperto il bando

Altre notizie brevi

venerdì, 23 agosto 2019, 15:14

L'associazione "Sinistra con" apprezza l'intervento della sindaca di Altopascio Sara D'Ambrosio e rilancia: "Togliere il pedaggio autostradale sul tratto della A11 può fornire da subito un contributo a ridurre il traffico di attraversamento della Piana di Lucca"."L'intervento che abbiamo letto sulla stampa locale della sindaca di Altopascio Sara D'Ambrosio è...

venerdì, 23 agosto 2019, 15:08

Ha riaperto oggi (venerdì) la fontana 'Polla del Cane' a Camigliano dopo alcuni lavori di manutenzione straordinaria realizzati dall'amministrazione comunale. L'intervento di manutenzione ha interessato la ristrutturazione del serbatoio e il cambio del portellone, oltre al ripristino del rubinetto.

venerdì, 23 agosto 2019, 12:37

Dal 2 al 13 settembre in occasione dei Campus di Settembre - S-Passo al Museo! - i musei di Lucca ampliano la proposta dei laboratori rivolti ai ragazzi over10. Ogni giorno educatori museali qualificati accompagneranno i partecipanti alla scoperta di siti, tesori e tradizioni.

venerdì, 23 agosto 2019, 11:28

Promessa mantenuta. L'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari ha stanziato le risorse necessarie per realizzare il tratto di marciapiede in via del Centenario con annessa passerella pedonale e ciclabile per bypassare il rio Ralla. Le risorse - 170 mila euro, che si aggiungono ai 25 mila euro già utilizzati nel...

venerdì, 23 agosto 2019, 09:51

Nell'ambito del Meeting Italiano di Teatro Sociale, si terrà il terzo spettacolo dei tre previsti, gratuito aperto alla cittadinanza. Domani sera (sabato 24 agosto) alle 21:30 presso il chiostro di San Micheletto in via San micheletto 1, incrocio via Elisa, sarà la volta dello spettacolo dal titolo "ZAMBOT 3 ovvero...

venerdì, 23 agosto 2019, 08:47

Domenica 25 agosto alle ore 11 presso la Chiesa di San Lorenzo in Massa Macinaia, sarà celebrata una S.Messa in memoria del compianto Confratello Oriano Franceschini, ad un anno dalla scomparsa.

giovedì, 22 agosto 2019, 15:16

Sono cinque gli avvisi di selezione pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (Burt – parte III n. 34) per il conferimento di incarichi quinquennali per i primariati della Neurologia di Massa, Neurologia di Lucca, Ostetricia e Ginecologia di Pontedera e Volterra, Radioterapia di Livorno e della Ematologia aziendale.

martedì, 20 agosto 2019, 17:07

Saranno giorni intensi di pulizie per piazze e strade del centro storico. Per Sistema Ambiente infatti inizia domani (mercoledì 21 agosto) l'azione volta a ripulire diversi luoghi dalle erbe infestanti e riqualificare quindi l'immagine degli spazi all'aperto.

martedì, 20 agosto 2019, 13:42

"Nell'ottobre 2013 - si legge in una nota rilasciata da Matteo Petrini, consigliere comunale di Capannori - la giunta Del Ghingaro, con Menesini allora vice-sindaco, annunciò di aver ricevuto un finanziamento di ben 45.000 Euro per la realizzazione di 6 punti di ricarica per bici a pedalata assistita, i quali...

martedì, 20 agosto 2019, 11:51

Ultimo evento, il sesto, per "I Fossi dell'Arte" in via del Fosso, nel centro storico, vicino alla Madonna dello Stellario. E' fissato per il 14 di settembre, chi è interessato a partecipare (pittori, fotografi, scultori) può contattare Fabrizio Barsotti al 3937498290.