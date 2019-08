Corso di lingua inglese per ragazzi della scuola media

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 agosto 2019, 13:47

Procede spedito l'iter per eliminare l'ultimo semaforo sulla via Pesciatina, quello a Lunata all'incrocio con via della Madonnina. Il progetto fortemente voluto dal sindaco Luca Menesini incassa infatti l'ok della Provincia e in attesa del parere della Regione si dà il via libera alla variante urbanistica per prevedere le due...

mercoledì, 7 agosto 2019, 11:56

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 agosto, prosegue a S.Maria del Giudice, la 48a Sagra della zuppa alla paesana.

martedì, 6 agosto 2019, 20:15

Cento secondi di immagini in un elegante bianco e nero per raccontare una delle edizioni più esaltanti del Lucca Summer Festival.

martedì, 6 agosto 2019, 19:44

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, esprime solidarietà al vescovo che ha manifestato contro il decreto sicurezza bis:

martedì, 6 agosto 2019, 18:24

"Io sto dalla parte dell'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti e dalla parte della libertà di espressione. Rivendico orgogliosamente di avere votato contro il decreto sicurezza bis del ministro Salvini". Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci in merito alle polemiche che la Lega ha scatenato contro l'arcivescovo della...

martedì, 6 agosto 2019, 15:56

La commissione partecipate si occuperà a settembre delle polemiche che ci sono state nelle scorse settimane sulla presenza del padiglione dei Comics nel Campo Balilla. La richiesta della commissione è stata fatta dal consigliere Marco Martinelli (Forza Italia) che ha chiesto che venga esaminata la corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione comunale...

martedì, 6 agosto 2019, 12:05

"E' arrivato da poco, ma subito il nuovo Vescovo di Lucca Paolo Giulietti si toglie l'abito talare ed indossa quello di un Tambellini qualsiasi - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - commentando una foto dove il suddetto il prelato, con un cartello ben in evidenza, punta...

martedì, 6 agosto 2019, 10:47

Fare in modo che dai laboratori di ricerca escano strumenti diagnostici e terapeutici da trasferire direttamente al letto del paziente, secondo gli obiettivi della ricerca cosiddetta "traslazionale". E’ l’obiettivo principale dell’associazione italiana A_IATRIS, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che riunisce 22 strutture pubbliche di eccellenza tra cui Enti di...

lunedì, 5 agosto 2019, 08:47

“Sistema Ambiente Spa” comunica che gli uffici amministrativi e TIA di Via delle Tagliate III, Trav. IV 136 - Borgo Giannotti e Borgo a Mozzano saranno chiusi al pubblico dal giorno 12 agosto al 16 agosto compreso.

domenica, 4 agosto 2019, 14:00

Ti senti portato ad offrire, ogni giorno, il tuo sorriso e la tua energia positiva agli altri? Il Centro EGO WELLNESS RESORT, ricerca e seleziona personale per il ruolo di Barman/ Barlady nel nuovo EGO GREEN BAR. Cerchiamo persone sorridenti, entusiaste, amanti del lavorare in Team.