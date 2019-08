Crisi politica e di governo, "Sinistra con" organizza un'iniziativa pubblica

martedì, 27 agosto 2019, 16:52

Una discussione libera e aperta a tutti sulla crisi politica e di governo: riflettendo, in particolare, su quale debba essere il ruolo della sinistra in questa delicata fase per il futuro del nostro Paese, e non solo.

La propone l'associazione "Sinistra con" (collegata all'esperienza delle analoghe liste di impegno civico, presenti sia a Lucca che a Capannori), per giovedì prossimo (29 agosto), alle ore 21,15, nella sala del Dopolavoro ferroviario, in viale Cavour 123 (di fronte alla Questura).

"Di fronte a quanto sta accadendo, crediamo sia importante proporre un momento di riflessione e confronto, aperto a tutte le persone interessate – evidenzia l'associazione "Sinistra con" – per questo, abbiamo organizzato un'iniziativa pubblica, per una discussione alla quale ciascuno potrà portare il proprio contributo".