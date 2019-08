Decesso di Walter Ramacciotti, il cordoglio dell'ANPI

mercoledì, 14 agosto 2019, 13:49

"Una perdita enorme per la sua famiglia e grande per tutta la nostra città che ha avuto il dono di conoscerti, apprezzarti e amarti per la tua immancabile presenza, per le tue attese sapienti parole e l’ impegno a cui non ti sei mai sottratto sui temi della nostra Democrazia, che da oggi perde una voce, una potente voce". Così Rosalba Ciucci, presidente Comitato ANPI sezione intercomunale di Lucca.