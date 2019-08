Ferragosto di Luna piena sulle colline di Montecarlo

sabato, 10 agosto 2019, 20:04

Giovedi 15 Agosto. La luna piena sulle bellissime colline di Montecarlo, un escursione breve e piacevole nel paesaggio lucchese durante una sera d'estate. Sul calar del sole, percorreremo le vie sterrate che salgono ai colli della Verruca e di Montichiari dove un'ampio e piacevole panorama farà da sfondo ad una gustosa sosta per un piccolo apericena. Dopo la pausa, attraverseremo il bellissimo borgo medievale di Montecarlo, alto sulla collina tra Lucchesia e Valdinievole e ridiscenderemo al punto di partenza per comoda via nel verde della campagna.

Escursione breve e priva di difficoltà. Km 5, dislivello totale in salita m 100. Tempo effettivo di cammino ore 1.30.

Per ulteriori informazioni e per partecipare telefonare al 333.5399917