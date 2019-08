Fognature dell'Otreserchio, PSI: "Soddisfazione per aggiudicazione gara"

Altre notizie brevi

mercoledì, 28 agosto 2019, 11:15

Si arricchisce di nuovi contenuti il canale YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest che apre una finestra diretta e gratuita sull’informazione che si occupa della sanità locale. Sul canale, raggiungibile inserendo la scritta “USL Toscana nord ovest” nella maschera di ricerca della pagina YouTube, sono state inserite altre tre trasmissioni...

mercoledì, 28 agosto 2019, 10:10

Domenica 1 settembre. Escursione nel Parco regionale del Corno alle Scale per scoprire i sette spettacolari salti delle cascate del torrente Dardagna immerse nel verde dei boschi in un ambiente montano unico. Un itineraio piacevole sui sentieri dell'Appennino Bolognese, dal santuario della Madonna dell'Acero con le sue leggende, sino alle...

martedì, 27 agosto 2019, 16:52

Una discussione libera e aperta a tutti sulla crisi politica e di governo: riflettendo, in particolare, su quale debba essere il ruolo della sinistra in questa delicata fase per il futuro del nostro Paese, e non solo.

martedì, 27 agosto 2019, 16:05

Nel negozio cinese di via Carlo del Prete c'è stata una lite tra il proprietario e un ragazzo minore che lavora alle giostre. Entrambi hanno riportato lievi lesioni e sono al pronto soccorso per farsi refertare.

martedì, 27 agosto 2019, 12:02

Vista l'affluenza ed il grande successo avuto nei due giorni di Porte Aperte presso il "Badabimbi", il nuovo servizio per i bimbi e le famiglie, le ideatrici nonché titolari Elisa e Cyntia, hanno deciso di replicare l'iniziativa "Porte Aperte" nelle date 30- 31 agosto e domenica 1 Settembre dalle ore...

lunedì, 26 agosto 2019, 15:36

Con grande soddisfazione il circolo di Fratelli d'Italia di Capannori, tramite il suo coordinatore Paolo Ricci, ringrazia tutte le persone che sabato e domenica hanno firmato per l'iniziativa di Elezioni Subito, voluta dagli organi nazionali.

lunedì, 26 agosto 2019, 08:44

Lunedì 2 settembre alle 17.30, nella Sala Maria Eletta Martini - Centro M.E.M., in via S.Andrea, 31 a Lucca, si terrà la presentazione del libro di Divo Stagi "Racconto della mia vita", edito da Maria Pacini Fazzi.

lunedì, 26 agosto 2019, 08:43

Sta entrando nel vivo il Rally di Casciana Terme (iscrizioni aperte in questi giorni fino a venerdì 13 settembre). La manifestazione, giunta alla trentasettesima edizione ed una delle più longeve del panorama rallystico regionale, sarà valevole per il Trofeo Rally Toscana indetto dalla Delegazione Acisport della Toscana oltre che per...

domenica, 25 agosto 2019, 19:30

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve considerazione di un nostro lettore, Marco Di Cesare: Buonasera dottor Grandi sono un vostro appassionato lettore e condivido quasi sempre le sue rubriche. Nonostante tutto questa volta vorrei chiedere al Sig.

sabato, 24 agosto 2019, 17:20

Mercoledì 28 agosto, alle ore 21, presso la sede di Piazza S.Francesco, si terrà l'assemblea del Circolo Centro Storico del Pd per discutere dell'esito della crisi di Governo dopo solo 14 mesi di governo Lega-5Stelle.