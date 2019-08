Le opportunità del PIF Forestale "Energia dal Territorio al 100%"

sabato, 3 agosto 2019, 14:53

Lo scorso giugno 2019, la Regione Toscana ha approvato il PIF (Progetto Integrato di Filiera) Forestale "Energia dal Territorio al 100%" di cui il Consorzio per la gestione delle risorse agro forestali di Villa Basilica è il capofila.

Il progetto aggrega oltre 30 soggetti: Aziende agricolo-forestali, Enti Locali, Organizzazioni di gestione forestale, imprese del settore energetico, segherie, oltre a Università degli Studi di Firenze GESAAF e Coldiretti.



Tra le opportunità del progetto si segnala:

una nuova programmazione forestale che unisce i territori di Villa Basilica, Pescia, l'area delle Cerbaie, Capannori, Lucca, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca e Pescaglia e che interessa foreste pubbliche e private

azioni propedeutiche alla certificazione forestale

ampliamento delle attrezzature forestali a disposizione delle imprese locali

realizzazione di nuovi impianti di teleriscaldamento di filiera corta bosco energia

sviluppo della produzione del cippatino di filiera corta, prodotto innovativo e alternativo al pellet, che invece è per lo più un prodotto d'importazione estera

Il progetto coinvolge alcune delle più importanti aziende boschive della Media Valle del Serchio, della Garfagnana e della Versilia, oltre che della Piana di Lucca.

Nel complesso, si prevedono investimenti per circa due milioni di euro e l'erogazione di contributi per oltre un milione attraverso il PSR (Piano di Sviluppo Rurale) regionale.

Si tratta di uno dei pochi PIF forestali presentati in tutta la Regione Toscana ed è l'unico progetto che interessa la provincia di Lucca.



"Il Consorzio forestale di Villa Basilica" spiega il Presidente Giovanni Ciniero "è ormai una realtà consolidata, cresciuta non solo in termini di ettari di boschi in gestione, soci aderenti, occupati, fatturato e capacità di produrre ricchezza e lavoro nelle aree montane, ma anche come punto di riferimento per diverse aziende, associazioni e addetti che operano in comuni e province diverse della Toscana".