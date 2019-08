Lucca per Bibbiano: Maniglia stila bilancio positivo

venerdì, 2 agosto 2019, 12:20

"Più di 100 persone a raccolta per la manifestazione in sostegno delle vittime di Bibbiano. Sono davvero contenta di aver avuto accanto tante persone per bene, alle quali va il mio sincero ringraziamento". Commenta Marcella Maniglia che, insieme ad Elena Ghera, ha ideato e promosso la manifestazione del primo agosto.



"Tanti dei presenti erano lì perché li avevo invitati, anche se non mi aspettavo di vedere gli amici dell'alta Garfagnana che sono arrivati addirittura da Vagli!" - continua Maniglia - " Invece ciò che mi ha piacevolmente stupita, è stata la presenza di tante altre persone che non conoscevo e che provenivano da Firenze, Pisa, Arezzo. Delegati di Onlus, militanti di diversi partiti e cittadini liberi da qualsiasi pregiudizio.



Per essere stato un giorno come tanti, in un periodo di ferie e in un contesto in cui chi si schiera viene subito attaccato (come è successo a me) posso essere soddisfatta del risultato. Spero che il nostro piccolo gesto possa contribuire a far sì che la magistratura faccia luce su ciò che è accaduto a quei bambini e alle loro famiglie, perché i figli sono l'eredità che lasciamo al mondo, senza il mio non potrei vivere, pertanto non oso immaginare il dolore delle vittime".