Maltempo: codice giallo per temporali sulle zone interne domani, sabato 31 agosto

Altre notizie brevi

venerdì, 30 agosto 2019, 12:27

In occasione del 75' anniversario della Liberazione di Lucca dall'occupazione nazifascista la Casa del Popolo di Lucca, la Biblioteca Popolare di San Concordio, Non Una di Meno Lucca e Il Tafferuglio organizzano due giorni di incontri e di dibattiti.

venerdì, 30 agosto 2019, 11:35

È un evento aperto a tutti quello che si terrà venerdì 3 settembre a Palazzo Sani, organizzato dalla 50&Più di Lucca. Ospite d’onore Pablo Solari, famoso pittore argentino di origini lucchesi, con il quale parleremo del suo stile inconfondibile studiato nelle più importanti accademie d’arte del mondo e che lo...

venerdì, 30 agosto 2019, 08:53

Il 21 settembre Il Baluardo gruppo vocale lucchese, unico gruppo di canto popolare della città di Lucca, festeggerà i propri 30 anni (16 settembre 1989- 2019). Sono previste manifestazioni nelle piazze e, a conclusione. un concerto nella splendida chiesa di S: Maria Corteorlandini (S. Maria Nera g.c.).

venerdì, 30 agosto 2019, 08:39

Ultimo appuntamento per "I Fossi dell'arte" sabato 14 settembre dalle 16,30 alle 21,30, nel tratto di strada vicino alla Madonna dello Stellario, in via del Fosso, per fare conoscere, attraverso l'arte la zona. Chi è interessato può contattare Fabrizio Barsotti 3937498290 con Arci Lucca e Versilia inserito nel Settembre Lucchese...

venerdì, 30 agosto 2019, 08:38

Sorella Acqua. Si svolgerà la prossima domenica, 1 settembre, il primo incontro della consueta rassegna "Punto. A Capo. Una nuova sobrietà per abitare la Terra" con cui l'Arcidiocesi di Lucca ogni anno risponde all'invito dei Vescovi di celebrare la Custodia del Creato.

venerdì, 30 agosto 2019, 08:37

Ripristino delle foreste di pino marittimo danneggiate dai parassiti; interventi sulle aree boscate colpite da incendi e calamità naturali; mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Sono alcune delle azioni che saranno possibili grazie ai circa 12 milioni di euro che la Regione Toscana mette a disposizione per le misure forestali...

giovedì, 29 agosto 2019, 15:57

Ancora una serata di jazz al Caffè delle mura con il Francesco Desiato Quartet che suonerà nel giardino dello storico locale domani sera (venerdì 30 agosto) alle 22, nell'ambito del ciclo "Musica d'estate al Caffè". Composto da Francesco Desiato al flauto, Marco Cattani alla chitarra, Filippo Pedol al contrabbasso e...

giovedì, 29 agosto 2019, 15:01

La Sezione Lucchese della Società Filosofica Italiana si unisce al cordoglio e alle sentite parole di Filippo Senatore e del Dirigente scolastico del Liceo Telesio di Cosenza, Antonio Iaconianni per la morte del Prof. Walter Filiberto Lupi.

giovedì, 29 agosto 2019, 13:32

La trasmissione televisiva «Prima dell'alba – La Rampa», in onda ieri sera su Rai3 e condotta da Salvo Sottile, ha dedicato un lungo servizio all'ordine segreto Loto+Croce, che si cela dietro l'associazione Archeosofia, la cui sede centrale è a Pistoia ma è presente in tutt'Italia.

mercoledì, 28 agosto 2019, 16:32

Si terrà lunedì 2 settembre alle 17,30 al Centro MEM Maria Eletta Martini in Via Sant'Andrea 31 la presentazione del volume di Divo Stagi, Racconto della mia vita. Gli anni della gioventu' influenzati dal totalitarismo fascista e dagli orrori della guerra, edito da Pacini Fazzi con il Patrocinio del Comune...