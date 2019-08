Montemagni (Lega): “Decreto Sicurezza Bis, il vescovo di Lucca non faccia il politico"

martedì, 6 agosto 2019, 12:05

"E' arrivato da poco, ma subito il nuovo Vescovo di Lucca Paolo Giulietti si toglie l'abito talare ed indossa quello di un Tambellini qualsiasi - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - commentando una foto dove il suddetto il prelato, con un cartello ben in evidenza, punta ad osteggiare il Decreto Sicurezza Bis, approvato in via definitiva al Senato."



"Esprimo, per l'ennesima volta - prosegue il consigliere - il mio rammarico ed un forte disappunto verso questa Chiesa, fortunatamente solo una parte di essa, che pensa quotidianamente a fare bassa politica e non alla cura delle anime dei fedeli che, tra l'altro, a Lucca paiono un po' scarseggiare, visto che i luoghi di culto sono spesso semivuoti, mentre le piazze con la presenza del Ministro Salvini, anche in piena estate, sono sempre pienissime."



"Tra l'altro - conclude Elisa Montemagni-invito il responsabile della Diocesi lucchese a leggere attentamente i diciotto articoli del Decreto, prima di emettere giudizi così trancianti su un documento che vuole garantire maggiore sicurezza e quindi più serenità ai cittadini, anche quelli residenti a Lucca e provincia."