L'Anpi ricorda l'eccidio di S. Maria a Colle

Altre notizie brevi

martedì, 20 agosto 2019, 11:51

Ultimo evento, il sesto, per "I Fossi dell'Arte" in via del Fosso, nel centro storico, vicino alla Madonna dello Stellario. E' fissato per il 14 di settembre, chi è interessato a partecipare (pittori, fotografi, scultori) può contattare Fabrizio Barsotti al 3937498290.

lunedì, 19 agosto 2019, 19:12

La formazione Juniores della Lucchese si allenerà da mercoledì 21 a sabato 24 al campo sportivo di Monsagrati. Inizio delle sedute di preparazione alle ore 9,30.

lunedì, 19 agosto 2019, 15:37

Come ogni anno dal 2008 Lucca sarà il punto di incontro per il Teatro Sociale italiano. All'interno di MITOS 2019, organizzato dalla locale "Empatheatre, la Compagnia dei Salvastorie" e patrocinato dal Comune di Lucca, si svolgeranno laboratori ad iscrizione e spettacoli ad ingresso gratuito.

venerdì, 16 agosto 2019, 15:10

Si è spenta prematuramente all’età di 56 anni, dopo una lunga malattia, Cinzia Paganelli coordinatrice dei tecnici di radioterapia del San Luca. I colleghi, il direttore della radioterapia, dott. Marcello Mignognia e la direzione dell’ospedale la ricordano così: "Una vita col sorriso, un sorriso per tutti.

venerdì, 16 agosto 2019, 12:56

Mercoledi 21 agosto. Passeggiata serale nel bosco e nella campagna. Tra le colline di Gragnano e S.Martino in Colle, nel comune di Capannori, vive da più di mezzo millennio una maestosa quercia. E' la Quercia delle Streghe, con le sue leggende e la sua lunghissima storia.

venerdì, 16 agosto 2019, 11:36

Anche a Lucca e provincia è arrivato il servizio di Carrefour Italia che, nell'ambito del programma Act for Food, ha attivato per le donne in gravidanza e i neogenitori la possibilità di usufruire della consegna a domicilio gratuita della spesa online su carrefour.it, indipendentemente dall'importo totale degli ordini.

venerdì, 16 agosto 2019, 11:23

Il mercato bisettimanale Don Baroni non si terrà nei giorni di sabato 14 e 21 settembre, per la concomitanza con la fiera del Settembre Lucchese.

venerdì, 16 agosto 2019, 10:54

Uno stage nelle vigne australiane e nei ranch statunitensi. L'opportunità del tirocinio all'estero arriva dall'Associazione Giovani di Confagricoltura ed è dedicata ai giovani agricoltori e agli studenti di Agraria, di Scienze forestali e di Enologia.

venerdì, 16 agosto 2019, 10:37

Sabato 17 agosto "I Fossi dell'Arte" tornano con il quinto appuntamento in via del Fosso, nel centro storico, vicino alla Madonna dello Stellario, dalle ore 16,30-21,30 con esposizioni al l'aperto con opere di vari artisti; estemporanea "Volti d'artista" aperta a ogni espressione artistica.

venerdì, 16 agosto 2019, 09:02

Assegnati dalla Regione Toscana all'Arti, l'agenzia regionale per l'impiego, i fondi per l'occupazione dei disabili sulla base della legge 68/1999. L'importo complessivo è di oltre 5 milioni 520 mila euro, che saranno impiegati in diverse misure e progetti, nonché suddivisi tra le dieci province toscane.