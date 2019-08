Anche alcuni giovani della formazione Juniores aggregati agli ordini di mister Monaco

Altre notizie brevi

domenica, 4 agosto 2019, 14:00

Ti senti portato ad offrire, ogni giorno, il tuo sorriso e la tua energia positiva agli altri? Il Centro EGO WELLNESS RESORT, ricerca e seleziona personale per il ruolo di Barman/ Barlady nel nuovo EGO GREEN BAR. Cerchiamo persone sorridenti, entusiaste, amanti del lavorare in Team.

sabato, 3 agosto 2019, 14:53

Lo scorso giugno 2019, la Regione Toscana ha approvato il PIF (Progetto Integrato di Filiera) Forestale "Energia dal Territorio al 100%" di cui il Consorzio per la gestione delle risorse agro forestali di Villa Basilica è il capofila.

sabato, 3 agosto 2019, 11:32

Dal prossimo mercoledì 7 agosto (compreso) fino alla fine di agosto è sospeso il ricevimento dei cittadini senza appuntamento da parte del sindaco di Capannori Luca Menesini. Il ricevimento senza appuntamento, che si tiene il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, riprenderà regolarmente a partire da mercoledì 4 settembre.

venerdì, 2 agosto 2019, 16:46

L'amministrazione comunale rende noto che nella prossima settimana prenderà il via il nuovo servizio sperimentale di consultazione delle pratiche edilizie presso l'URP - Ufficio Relazioni Con il Pubblico di via del Moro. Infatti entro novembre verrà adottata la nuova gestione esternalizzata degli archivi delle pratiche edilizie e l'apertura dello sportello...

venerdì, 2 agosto 2019, 15:40

Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente sulla via Pisana, intorno alle 11. Due veicoli si sono scontrati ma fortunatamente non ci sono feriti gravi. Sul luogo dell'incidente la centrale 118 ha inviato un'automedica e due ambulanze.

venerdì, 2 agosto 2019, 14:44

La segreteria studenti di Lucca dell’Università di Pisa chiude dal giorno 5 al giorno 18 agosto compresi per le ferie estive.

venerdì, 2 agosto 2019, 14:01

"Alla luce del problema relativo all'impianto di illuminazione sulla pista ciclabile Francigena GreenWay, segnalato dall'amico Giovanni Marchi, ci siamo subito attivati per avere delucidazioni" scrive il consigliere comunale Matteo Scannerini (Forza Italia). "Effettivamente, l'impianto di illuminazione adiacente presenta irregolarità sul piano del "coefficiente di omogeneità dell'illuminazione", dato che misura la...

venerdì, 2 agosto 2019, 14:01

"Siamo a chiedere con insistenza la presenza di telecamere, anche mobili, nei cimiteri del nostro comune. Nonostante le nostre precedenti segnalazioni infatti, i furti di piante, vasi, arredi vari, continuano a imperversare, oltre ai numerosi danni alle auto di persone che portano un fiore ai loro cari defunti.

venerdì, 2 agosto 2019, 14:00

"Circa sei anni fa, a pochi mesi dall'elezione a sindaco di Luca Menesini, un gruppo di cittadini residenti in Via dei Biccelli a Marlia protocollò una richiesta indirizzata al sindaco di Capannori e riguardante l'installazione di uno o più punti luce lungo la via e, in particolar modo, in un...

venerdì, 2 agosto 2019, 13:34

Dopo anni di attesa, apre una delle residenze storiche più importanti d’Italia: a partire da lunedì 5 agosto 2019 sarà infatti possibile visitare le prime stanze restaurate della Villa che fu della principessa Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone.