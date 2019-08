La 12^ edizione di MITOS dal 22 al 25 agosto nel Complesso di San Micheletto

lunedì, 19 agosto 2019, 15:37

Come ogni anno dal 2008 Lucca sarà il punto di incontro per il Teatro Sociale italiano. All'interno di MITOS 2019, organizzato dalla locale "Empatheatre, la Compagnia dei Salvastorie" e patrocinato dal Comune di Lucca, si svolgeranno laboratori ad iscrizione e spettacoli ad ingresso gratuito. Nei laboratori, da giovedì 22 a domenica 25, si approfondiranno per mezzo delle varie discipline di Teatro Sociale tematiche come il rapporto tra essere umano e il pianeta e altre sfaccettature esistenziali che riguardano intimamente tutti. Tutto questo per mezzo delle molteplici discipline del Teatro Sociale come il Teatro dell'Oppresso, il Playback Theatre, la drammaterapia, il Socio-psicodramma, ecc. Per consultare il programma e/o iscrizioni vedere www.empatheatre.it . Gli spettacoli serali, aperti alla cittadinanza ad ingresso gratuito, vedono protagonista la compagnia di casa Empatheatre la sera del 22 agosto con una performance di playback theatre basata sulle storie che verranno raccontate da persone del pubblico presente, venerdì 23 lo spettacolo "Borderlands Circus ovvero... l'arte di vivere da funamboli", performance di Teatro Sociale integrato, in cui utenti con doppia diagnosi, migranti richiedenti asilo, giovani daranno insieme voce alle loro storie ai confini della società, a cura dell'Associazione Antigone di Pavia, e sabato 24 agosto Chiara Laurenzi e la sua compagnia di Teatro Sociale, dalla provincia di Ascoli Piceno, daranno vita allo spettacolo "Kosméo", un excursus sulla vita di una donna, nei molteplici ruoli in cui è ingabbiata nella società odierna, una performance-viaggio al fianco di paure, terrori, e ad un pubblico che potrà intervenire in scena cercando alternative possibili verso un cambiamento. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30 e si terranno nel chiostro di San Micheletto o nell'adiacente sala degli affreschi, spazi messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Ingresso da Via San Micheletto 1, incrocio Via Elisa. Per informazioni scrivere a info@empatheatre.it o tel. 3478599527.