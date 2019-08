Occupazione disabili, oltre 5 milioni per le 10 province toscane

Altre notizie brevi

venerdì, 16 agosto 2019, 11:36

Anche a Lucca e provincia è arrivato il servizio di Carrefour Italia che, nell'ambito del programma Act for Food, ha attivato per le donne in gravidanza e i neogenitori la possibilità di usufruire della consegna a domicilio gratuita della spesa online su carrefour.it, indipendentemente dall'importo totale degli ordini.

venerdì, 16 agosto 2019, 11:23

Il mercato bisettimanale Don Baroni non si terrà nei giorni di sabato 14 e 21 settembre, per la concomitanza con la fiera del Settembre Lucchese.

venerdì, 16 agosto 2019, 10:54

Uno stage nelle vigne australiane e nei ranch statunitensi. L'opportunità del tirocinio all'estero arriva dall'Associazione Giovani di Confagricoltura ed è dedicata ai giovani agricoltori e agli studenti di Agraria, di Scienze forestali e di Enologia.

venerdì, 16 agosto 2019, 10:37

Sabato 17 agosto "I Fossi dell'Arte" tornano con il quinto appuntamento in via del Fosso, nel centro storico, vicino alla Madonna dello Stellario, dalle ore 16,30-21,30 con esposizioni al l'aperto con opere di vari artisti; estemporanea "Volti d'artista" aperta a ogni espressione artistica.

mercoledì, 14 agosto 2019, 23:06

Stasera alle 22, alla sagra della Corte di Marlia, un signore di 76 anni è andato in arresto cardiaco. I volontari dell'ambulanza presente alla sagra (Misericordia) hanno applicato il defibrillatore, in questo modo sono riusciti a rianimare il paziente che è stato portato in codice rosso al San Luca in...

mercoledì, 14 agosto 2019, 15:42

Questa mattina l'assessore Serena Frediani ha fatto visita alla 'Lucca Manga School' di Marlia fondata dalla giovane Caterina Rocchi, che è una delle massime esperte del fumetto giapponese a livello nazionale.

mercoledì, 14 agosto 2019, 14:25

"Ricordo con affetto Mauro Pellegrini scomparso. Oggi, un personaggio di spettacolo, dal teatro amatoriale, al cinema, proprio lui ha portato a Lucca tantissime case di produzione, ha valorizzato la nostra città, le ville, e tanti paesi.

mercoledì, 14 agosto 2019, 13:49

"Una perdita enorme per la sua famiglia e grande per tutta la nostra città che ha avuto il dono di conoscerti, apprezzarti e amarti per la tua immancabile presenza, per le tue attese sapienti parole e l’ impegno a cui non ti sei mai sottratto sui temi della nostra Democrazia,...

mercoledì, 14 agosto 2019, 10:45

Ancora un tutto esaurito per il bioagriturismo Alle Camelie di Pieve di Compito in occasione del ciclo di eventi Note fresche con gusto, che abbina la musica dal vivo al buon cibo.

mercoledì, 14 agosto 2019, 09:03

Ultimo week-end per la 48a Sagra della Zuppa alla Paesana a S. Maria Del Giudice, con venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto, si conclude questa importante Manifestazione.