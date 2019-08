Pediatra di famiglia, a Ponte a Moriano i bambini assistiti dalla dottoressa Quilici passano automaticamente alla sostituta

mercoledì, 28 agosto 2019, 12:37

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha conferito ad Alessia Romei un incarico provvisorio di Pediatria di libera scelta, a seguito della cancellazione della pediatra Raffaella Quilici, dimissionaria, per l' ambito territoriale di Lucca con decorrenza dal primo settembre.



Per l'occasione è stata richiesta l'operazione di trasferimento massivo automatico degli assistitidalla dottoressa Quilici alla dottoressa Romei che ha comunicato di voler svolgere l'incarico nello stesso ambulatorio di Ponte a Moriano (Piazza C. Battisti, 114) con orario martedì-mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e lunedì e venerdì dalle 15 alle 18.



Con il trasferimento automatico degli assistiti, per i genitori dei bambini non è necessario rivolgersi allo sportello di anagrafe sanitaria per effettuare l'operazione di cambio medico, fatta salva la volontà di scegliere un altro pediatra.