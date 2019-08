Primo incontro della rassegna "Punto. A Capo. Una nuova sobrietà per abitare la Terra"

venerdì, 30 agosto 2019, 08:38

Sorella Acqua. Si svolgerà la prossima domenica, 1 settembre, il primo incontro della consueta rassegna "Punto. A Capo. Una nuova sobrietà per abitare la Terra" con cui l'Arcidiocesi di Lucca ogni anno risponde all'invito dei Vescovi di celebrare la Custodia del Creato.

Nella bucolica cornice della Fattoria Urbana Riva degli Albogatti, in via della Scogliera a Nave, dalle ore 15 alle ore 18.00, si alterneranno giochi d'acqua e caccia al tesoro, rivolti particolarmente ai bambini, da sempre attenti al rispetto del nostro ambiente. Dalle ore 17.15 uno spettacolo di fiabe e bolle, dal titolo appunto Fiabolle, creato e animato da Simona Pieraccini, in arte La Princi, che con la sua grande esperienza fa sognare piccoli e grandi. Per concludere una merenda solidale e a km zero offerta dalla Caritas diocesana, organizzatrice della rassegna.

Rassegna che vedrà nel mese di settembre altri interessanti appuntamenti serali (20 settembre "Sorelle Stelle"; 27 settembre "Fratello Fuoco") e si concluderà il 7 ottobre a san Paolino a Viareggio con un incontro con il monaco e teologo brasiliano Marcelo Barros. La partecipazione a tutti questi eventi è libera e gratuita.