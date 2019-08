Roberto Panchieri (Pd): "Solidarietà a monsignor Giulietti"

martedì, 6 agosto 2019, 19:44

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, esprime solidarietà al vescovo che ha manifestato contro il decreto sicurezza bis:

Mons. Giulietti non ha certo bisogno della mia solidarietà per reggere con un sorriso lo squallore politico e culturale degli attacchi a lui venuti, che confermano che a Lucca, ma non solo, Lega e Casa Pound sono politicamente la stessa cosa. Non si può criticare la approvazione del Decreto Sicurezza bis voluto dal Ministro della Propaganda, una legge che non potrà mai essere applicata perché palesemente incostituzionale ed in contrasto con le leggi internazionali del mare. Solo l'ignavia politica dei 5 Stelle ha permesso questo sconcio. E' in atto un attacco furioso ad alcuni valori e principi di umanità, che ha aspetti di vero e proprio delirio politico con la utilizzazione blasfema di simboli religiosi e la contemporanea idolatrazione del Ministro della Propaganda. Nel passato ho conosciuto a Lucca un Centro-Destra molto diverso. Evidentemente "mala tempora currunt". Mi ha particolarmente ferito non vedere la partecipazione di esponenti del Centro-Destra lucchese alla cerimonia di ricordo dei 75 anni dall'assassinio di don Aldo Mei. Nel Centro-Destra lucchese è accaduto qualcosa di profondo che preoccupa e che deve far riflettere i moderati della città prima che sia troppo tardi.

Commento di Aldo Grandi: Caro Panchieri pubblico regolarmente quello che lei ci invia, ma non sono sicuro che, a parti invertite, lei farebbe altrettanto. Guardi che a noi del centrodestra lucchese di ieri, di oggi, di domani, frega poco o nulla. Il fatto è molto più semplice: i lucchesi come gran parte, per fortuna, degli italiani normali, non ne possono più di vedere il mondo che voi volete propinarci, un mondo alla rovescia dove il perdono, il garantismo, la solidarietà a senso unico, l'immigrazionismo spinto, la microcriminalità dilagano. Ben vengano misure restrittive per chi delinque o per chi non ha niente di meglio da fare che farsi mantenere a sbafo. Noi non ci sentiamo minacciati nella nostra libertà: lavoriamo, studiamo, leggiamo, scriviamo e, soprattutto, non rischiamo di finire nei gulag dei vostri cuginetti verniciati di rosso. Dia retta, lasci perdere i riferimenti al fascismo e alle leggi del mare. Pensi piuttosto che la città in cui vive fa, letteralmente, schifo.