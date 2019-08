Uffici della provincia chiusi venerdì 16

Altre notizie brevi

martedì, 13 agosto 2019, 16:43

Venerdì 16 agosto rimarranno chiusi tutti gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano il turno di riposo nella giornata del sabato.

martedì, 13 agosto 2019, 14:06

Sabato 17 agosto, a Paganico nello spazio sagre, la Società di mutuo soccorso Garibaldi organizza "Non c'è lotta senza ballotta, festa d'estate".

lunedì, 12 agosto 2019, 11:41

Altri due platani sono affetti da cancro colorato e il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana ha comunicato per questo al comune la necessità di abbatterli, per la loro pericolosità e come azione di prevenzione per limitare quanto più possibile che la malattia si diffonda alle altre alberature.

lunedì, 12 agosto 2019, 09:58

Sabato 17 agosto, dalle ore 16,30 alle 21,30, si terrà il quinto appuntamento della rassegna “I fossi dell'arte” nella splendida location di via del Fosso nel tratto dalla Madonna dello Stellario.Il tema “Volti d'artista” sarà presentare i vari artisti durante una performance creativa estemporanea.La rassegna, inserita nel calendario ViviLucca2019, ospiterà...

domenica, 11 agosto 2019, 16:52

La partita amichevole Lucchese-Giugliano in programma lunedì 12 agosto al Ciocco è stata anticipata alle ore 16.

sabato, 10 agosto 2019, 20:06

Nell’ambito di “Incontri nel Parco” che si tiene a Camigliatello Silano (Cosenza), nel cuore della Sila Grande, il 12 Agosto alle ore 17,30, vi sarà la proiezione del docufilm “Italia addio, non tornerò” prodotto dalla Fondazione Paolo Cresci, la presentazione del volume "Famiglie transnazionali dell’Italia che emigra.

sabato, 10 agosto 2019, 20:04

Giovedi 15 Agosto. La luna piena sulle bellissime colline di Montecarlo, un escursione breve e piacevole nel paesaggio lucchese durante una sera d'estate. Sul calar del sole, percorreremo le vie sterrate che salgono ai colli della Verruca e di Montichiari dove un'ampio e piacevole panorama farà da sfondo ad una...

sabato, 10 agosto 2019, 08:45

Domenica 25 agosto alle 15,30 visita guidata alla Pieve di San Giorgio a Brancoli. Per l'occasione verrà presentata una nuova pubblicazione sulla Pieve stessa.

venerdì, 9 agosto 2019, 18:10

Da sabato 10 a domenica 25 agosto gli uffici e la biglietteria del Teatro del Giglio rimarranno chiusi per la pausa estiva. Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì 26 agosto, la biglietteria mercoledì 28 agosto. Dal 28 agosto, la Biglietteria del Teatro osserverà il seguente orario: dal 28 al 30 agosto...

venerdì, 9 agosto 2019, 17:53

"Sono addolorata e profondamente colpita dalla scomparsa del professor Lazzari, che lo scorso anno aveva brillantemente gestito il delicato caso di alcuni bulli che, a Lucca, avevano vessato un docente. E' un lutto che ha gettato nello sconforto il mondo scolastico lucchese.