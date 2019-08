Venerdì prossimo 16 agosto rimarranno chiusi tutti gli uffici dei centri direzionali di Lucca e Viareggio

Altre notizie brevi

venerdì, 9 agosto 2019, 18:10

Da sabato 10 a domenica 25 agosto gli uffici e la biglietteria del Teatro del Giglio rimarranno chiusi per la pausa estiva. Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì 26 agosto, la biglietteria mercoledì 28 agosto. Dal 28 agosto, la Biglietteria del Teatro osserverà il seguente orario: dal 28 al 30 agosto...

venerdì, 9 agosto 2019, 17:53

"Sono addolorata e profondamente colpita dalla scomparsa del professor Lazzari, che lo scorso anno aveva brillantemente gestito il delicato caso di alcuni bulli che, a Lucca, avevano vessato un docente. E' un lutto che ha gettato nello sconforto il mondo scolastico lucchese.

venerdì, 9 agosto 2019, 15:08

Andare in vacanza liberi dal peso dei bagagli e avere la possibilità di spedirli comodamente dal proprio PC, in Italia e nel mondo in oltre 220 destinazioni, con Poste Delivery Web è possibile. A tutti può essere capitato di aver paura di eccedere il peso previsto per l’imbarco di un...

venerdì, 9 agosto 2019, 12:41

Confagricoltura Toscana chiede alla Regione un passo indietro sulla proposta di legge che rivede la disciplina dell'agriturismo: "Le limitazioni imposte alle piazzole negli agricamping, al numero di posti letto e alle trasformazioni di volumi inutilizzati da destinare all'agriturismo sono penalizzanti e limitano lo sviluppo delle aziende che già devono fare...

giovedì, 8 agosto 2019, 17:14

Venerdì 16 agosto rimarranno chiusi tutti gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano il turno di riposo nella giornata del sabato.Nella giornata del 16 agosto saranno chiusi anche tutti gli sportelli front office del servizio di Libera...

giovedì, 8 agosto 2019, 15:55

L'ex candidato sindaco Daniele Boschi ne aveva già parlato in campagna elettorale, e ci ritorna sopra oggi dopo le dichiarazioni dell'assessore Del Carlo. "Anche per gli impianti sportivi - scrive Boschi - nel comune di Capannori i lavori si fanno contro logica e buon senso"."Gli ulteriori 95 mila euro che...

giovedì, 8 agosto 2019, 15:50

Da oggi è disponibile una nuova applicazione, che si aggiunge alle già pubblicate: "Alpi Apuane Mappe" e "Appennino Mappe" prodotte da Paolo Moriconi.

giovedì, 8 agosto 2019, 15:34

Prenderanno il via entro settembre alcuni lavori di manutenzione straordinaria alla palestra 'Carlo Piaggia' di Capannori e alla palestra della scuola secondaria di primo grado di Camigliano.

giovedì, 8 agosto 2019, 14:42

Dati certi, numeri e costi del funzionamento degli affidi nel Comune di Lucca. È ciò che ha chiesto, attraverso un'interrogazione protocollata in Consiglio comunale, il consigliere comunale Fabio Barsanti.

giovedì, 8 agosto 2019, 13:05

Fp Cgil, Cisl Fp, Anaao Assomed, Rsa Dirigenza intervengono lancia l'allarme per il collasso di Arpat nella più completa indifferenza delle istituzioni regionali."L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana si trova in gravi difficoltà a causa della carenza di personale, con una costante ed inesorabile riduzione di risorse, in...