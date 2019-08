Vista l'affluenza e l'interesse suscitato il 30, 31 agosto e primo settembre si replica Porte Aperte al "BadaBimbi"

martedì, 27 agosto 2019, 12:02

Vista l'affluenza ed il grande successo avuto nei due giorni di Porte Aperte presso il "Badabimbi", il nuovo servizio per i bimbi e le famiglie, le ideatrici nonché titolari Elisa e Cyntia, hanno deciso di replicare l'iniziativa "Porte Aperte" nelle date 30- 31 agosto e domenica 1 Settembre dalle ore 16 alle ore 19.

Nel corso delle tre giornate il personale del Badabimbi sarà bel lieto di accogliere i bambini, i genitori ed i nonni per illustrare le tante iniziative offerte: dalla custodia dei bambini, al dopo scuola, ai vari laboratori, alle ripetizioni, allo spazio feste.

Nei tre giorni di "Porte aperte" sarà inoltre possibile acquistare i pacchetti orari da utilizzare già da lunedì 2 settembre, data ufficiale di apertura del servizio che effettuerà il seguente orario:

dal lunedì al venerdì 8.30 - 19.30 e il Sabato 8.30 – 13.

Il Badabimbi si trova in Via dei Bacchettoni, n.21 Lucca



Per scoprirne di più: www.badabimbi.it - Info al 351 9008079 - Mail: info@badabimbi.it