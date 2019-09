70 anni di foto Alcide: inaugura la mostra

giovedì, 5 settembre 2019, 13:22

“Un abbraccio alla città e dalla città, questo vuole essere il 70esimo anniversario di Foto Alcide”. C'è anche un po' di commozione nelle parole di Mimmo Tosi che con il fratello Claudio gestisce oggi Foto Alcide, punto di riferimento nella fotografia e non solo per la cronaca nella città di Lucca. Storico collaboratore della Nazione Foto Alcide, oggi è molto altro: “Dobbiamo stare al passo con i tempi in un settore che ha cambiato pelle: ma noi puntiamo sulla continuità della memoria, sul valore della cronaca, sul potere dell'immagine nel saper “raccontare”, continuano. E “Raccontare Lucca”. 70 anni di Foto Alcideè il titolo sia della Mostra che del Catalogo che l'azienda presenta alla città il prossimo 6 settembre alle 18,30.

“Abbiamo scelto il mese lucchese per eccellenza – afferma Mimmo – e la Chiesa di San Cristoforo, nella centralissima Via Fillungo perché vogliamo che il nostro anniversario sia un evento condiviso. E abbiamo voluto pensarlo non solo come una Mostra, ma come una serie di appuntamenti con la città. Saranno tanti gli incontri anche “fuori orario” in San Cristoforo”.

Tanti gli Enti e le Aziende che hanno collaborato e sostenuto il progetto il Comune di Lucca, Provincia, Camera di Commercio, Confesercenti e Confartigianato, il Banco BPM, le Fondazioni BmLucca e CrLucca, Lucchesi nel Mondo. “La mostra è organizzata con l'Associazione Amici dell'Archivio Fotografico Arnaldo Fazzi, istituzione del Comune di Lucca che conserva un prestigioso archivio pubblico di importanti immagini del territorio: a loro il primo ringraziamento; ma sono tante le aziende - da Tessieri a Toscotec a Tagetik solo per citarne alcune - , che ci hanno sostenuto, tante di queste sono veri amici” Il testo introduttivo in catalogo è stato scritto dal prof. Umberto Sereni (“un testo bellissimo che ci ha commosso” dice ancora Mimmo Tosi), un testo che accompagna un catalogo di quasi 400 immagini edito da Maria Pacini Fazzi, attraverso le quali si vuole “raccontare Lucca”: Lucca al lavoro; Lucca e i suoi eventi; Lucchesi e ospiti illustri; i Lucchesi nel mondo; la Lucchese e naturalmente le due manifestazioni per eccellenza che proiettano prepotentemente nell'attualità: Lucca Comics e Summer festival.

Nella Mostra, allestita dall'Architetto Anna Martorana, che inaugurerà il 6 settembre alle 18,30 nella chiesa di San Cristoforo le immagini sono quasi il doppio, “ma nell'archivio abbiamo milioni di foto, scegliere è stato davvero difficilissimo, ci siamo confrontati per dare il meglio, adesso il giudizio è affidato ai visitatori che aspettiamo numerosi”

Raccontare Lucca 70 anni di Foto Alcide

Lucca, Via Fillungo - Chiesa di San Cristoforo

6-29 settembre 2019

Tutti i giorni 10-19

Ingresso libero