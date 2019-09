A Lucca il convegno Cisl "Donne e Lavoro 4.0"

lunedì, 9 settembre 2019, 12:05

Domani a partire dalle 9.30 alla sede di Cassa Edile Lucca, via Delle Fornacette, 458, Lucca, si terrà il convegno "Donne e lavoro 4.0" che servirà per avviare un progetto organico teso a una maggior flessibilità contrattuale per la donna lavoratrice e che vuole far da stimolo nei confronti delle istituzioni affinchè forniscano più strumenti funzionali a conciliare vita e lavoro (asili ecc). Aprirà i lavori un curioso filmato sulle due 'velocità' tra uomo e donna, dal titolo 'La vita come una gara', seguirà l'intervento di Alessandra Biagini, segretaria Cisl Toscana Nord, e i saluti dell'assessore Ilaria Vietina e di Rossella Tavolaro coordinatrice Donne Cisl Toscana.



Poi la relazione di Giovanni Bernicchi, segretario Generale Fisascat Cisl Toscana Nord, alle 10 l'intervento di Monica Mereu dottoressa vincitrice della Borsa di Studio CISL Carla Passalacqua

per la Ricerca comparativa su Molestie sessuali nei posti di lavoro in Italia-Iran-Norvegia. Sarà anche illustrato il risultato del questionario svolto sul territorio, province di Lucca, Massa e Pistoia, sul tempo di vita lavoro, pari opportunità e molestie, illustrato da Giada Bellandi, operatrice Fisascat Cisl Toscana Nord. Alle 10.40 si aprirà la tavola rotonda sulle tre tematiche affrontate nel questionario che saranno approfondite da Elena Vanelli, Funzionaria Fisascat Cisl nazionale Coordinatrice Politiche di Genere, Francesca Ricci, Segretaria Regionale Cisl, Marina Pratici, Assessore Comune di Aulla, Chiara Mazzeo, consigliera pari opportunità della provincia di Pistoia.



Le conclusioni sono affidate a Massimo Bani, segretario Generale Cisl Toscana Nord.