Al Dopolavoro Ferroviario si presenta il romanzo poliziesco di Franco Fantozzi

Altre notizie brevi

martedì, 17 settembre 2019, 16:52

“A Castelvecchio di compito via di badia completamente al buio”. A denunciarlo il consigliere comunale della Lega Bruno Zappia. Una battaglia, quella del consigliere, che ha come obiettivo primario la tutela della sicurezza dei cittadini: “Ancora una volta segnalo le difficoltà dei cittadini ad affrontare queste situazioni di pericolo costante”...

martedì, 17 settembre 2019, 16:19

"Un nuovo progetto del Comune che sa di fallimento. Sì, perché quello presentato dal Sindaco Luca Menesini in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico e che si propone di eliminare le bottiglie di plastica usa e getta dagli zaini degli studenti tramite la fornitura omaggio, al momento solo per le...

martedì, 17 settembre 2019, 15:45

Valentina Salvetti della CDC Parrucchieri di Lucca è orgogliosa di annunciare che prenderà parte alle selezioni per il format televisivo della "Lookmaker Academy" nuovamente in onda nel 2020 su una rete nazionale ancora da rivelare. "La nostra naturale evoluzione verso il total look ci porta a ricercare sempre nuove frontiere,...

martedì, 17 settembre 2019, 15:03

Giovedì 19 settembre alle 19.15, al Palatagliate di Lucca, si terrà l'amichevole tr ail basket Le Mura e la Virtus Bologna, inizialmente prevista nella città emiliana. Mentre sabato 21 ci sarà la "replica", ma a parquet invertiti.

martedì, 17 settembre 2019, 15:00

Sabato 21 settembre alle ore 21.15 alla chiesa parrocchiale di Camigliano si terrà la '41a Rassegna Corale Camiglianese' promossa dalla Corale 'Giacomo Puccini' di Camigliano in collaborazione con il Comune e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

martedì, 17 settembre 2019, 13:23

Che del pane con muffa sia stato somministrato ai pazienti dell'ospedale San Luca di Lucca è un episodio grave e per questo la Asl Nord Ovest si accinge a pianificare «verifiche aggiuntive finalizzate a garantire sempre maggiore sicurezza e qualità del servizio resa all'utenza»: era proprio quel che chiedeva il...

martedì, 17 settembre 2019, 12:47

Dal mese di settembre anche i comuni usufruiscono del personale specializzato del progetto LUMIT come la prefettura e la questura. Sono, infatti, attivi presso l’Unione dei Comuni della Garfagnana, il comune di Gallicano ed il comune di Camaiore sportelli in grado di fornire un servizio volto a facilitare il processo...

martedì, 17 settembre 2019, 10:02

Giovedì 19 settembre, alle 18.30, nella chiesa della SS.ma Trinità a Lucca, il Coro di Picciorana e il Coro di San Macario in Piano, uniti per l'occasione e diretti dal Maestro Manuel Del Ghingaro, saranno impegnati nell'animazione liturgica per le Celebrazioni dei 200 anni dell'approvazione ecclesiale "Famiglia Laica Maria Domenica",...

martedì, 17 settembre 2019, 08:51

Nel quadro delle manifestazioni per le Giornate Europee del Patrimonio 2019 promosse dal Mibac, l'Archivio di Stato di Lucca presenta la mostra documentaria "Lucca e l'Europa: il rapporto con le Fiandre (seer. XIV-XVI)". Per l'occasione saranno esposti alcuni fra i più significativi documenti relativi alla Comunità dei lucchesi attiva a...

lunedì, 16 settembre 2019, 19:20

Come ogni anno, alcuni amici si ritrovano insieme per deporre una corona al monumento dedicato ai Caduti nelle Patrie Battaglie, in piazza XX Settembre, a Lucca. Con tale cerimonia si ricorda e si celebra la data del XX Settembre 1870, quando si pose fine al potere temporale dei papi e...