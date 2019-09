Al via il 10° Corso di Apnea ESA LUCCA alla Piscina "Palasport"

Altre notizie brevi

lunedì, 16 settembre 2019, 17:21

Ha voluto spendere poche ma sentite parole di vicinanza al dolore della famiglia e dell'azienda di Antonio Galeotti il presidente di Confindustria Toscana Nord, Giulio Grossi: "Quando perdiamo un collega e storico associato, è il momento del raccoglimento e della condivisione del lutto.

lunedì, 16 settembre 2019, 15:55

"La cura sicura". E' questo lo slogan che accompagna la prima edizione della Giornata mondiale della sicurezza del paziente, istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e che si celebrerà in tutto il mondo domani, 17 settembre.

lunedì, 16 settembre 2019, 14:15

Su richiesta dei cittadini, l'assessore Celestino Marchini, alle ore 21.15 nella sede di Confesercenti di via Castracani-traversa IV, incontra gli abitanti dell'Arancio, in particolare i residenti della III e IV traversa di via Castracani, via Arrighi e via di Tempagnano (tratto compreso tra via Castracani e via Dante Alighieri).

lunedì, 16 settembre 2019, 12:26

Domani (martedì 17 settembre) alle 17.00, al Cred di via Sant'Andrea, ci saranno i “Dialoghi sulla ricchezza”. L'incontro, inserito nel programma del “Festival Economia e Spiritualità”, è organizzato in collaborazione tra Comune di Lucca, Festival Economia e Spiritualità, ALDES / SPAM! Rete per le arti contemporanee, e preannuncia “La Festa...

lunedì, 16 settembre 2019, 11:20

«La scelta terapeutica per i pazienti oncologici, come del resto per tutti, non sia prerogativa della politica ma del medico. La Regione non ci metta i piedi per mere ragioni di bilancio, o almeno abbia il coraggio di emanare una delibera che possa essere impugnata»: così il capogruppo di Forza...

domenica, 15 settembre 2019, 10:09

Il Comitato Politico Federale del Pci Lucca e Versilia esprime il proprio sostegno e giudica molto positivamente la proposta di legge regionale presentate dal gruppo consiliare” Si Toscana a Sinistra” in tema elettorale: "Questa proposta - si legge in una nota del Pci - è volta ad introdurre un sistema...

domenica, 15 settembre 2019, 09:53

Ogni anno i volontari wikimediani organizzano in tutto il mondo “Wiki Loves Monuments” (WLM)WLM è il più grande concorso fotografico internazionale. https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments

sabato, 14 settembre 2019, 20:06

Felicitazioni al consigliere comunale Cristina Consani e al compagno Massimo Valdiserra per la nascita di Allegra, una splendida bambina che allieterà la vita della coppia. A formulare gli speciali auguri sono i colleghi dei gruppi consiliari di SiAmoLucca e Lucca in Movimento.

sabato, 14 settembre 2019, 12:36

E' stato posticipato al 30 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale.

venerdì, 13 settembre 2019, 21:03

Domani sabato 14 Settembre dalle ore 16,30-21,30 sesto ed ultimo appuntamento i Fossi dell'Arte in via del Fosso nel centro storico vicino alla Madonna dello Stellario. Lucca-Aria d'Oriente con esposizioni all'aperto di opere di vari artisti che espongono. Evento organizzato da Arci Lucca e Versilia e Fabrizio Barsotti, pittore lucchese...