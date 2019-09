Animazione liturgica nella chiesa della SS.ma Trinità a Lucca

martedì, 17 settembre 2019, 10:02

Giovedì 19 settembre, alle 18.30, nella chiesa della SS.ma Trinità a Lucca, il Coro di Picciorana e il Coro di San Macario in Piano, uniti per l'occasione e diretti dal Maestro Manuel Del Ghingaro, saranno impegnati nell'animazione liturgica per le Celebrazioni dei 200 anni dell'approvazione ecclesiale "Famiglia Laica Maria Domenica", che si tengono a Lucca dal 15 al 22 settembre.



Insieme ai cori saranno presenti la soprano Gioia Pucci, i contralti Chiara Foti e Noemi Santambrogio, il tenore Niccolò Bartolini e il basso Vincenzo Richetta per eseguire, in particolare, l'Inno per l'Anno Giubilare dei 150 anni dalla nascita al Cielo della Beata Maria Domenica Brun Barbantini. L'inno è stato scritto da Suor Bernardetta Violini e messo in musica da Manuel Del Ghingaro nel 2018.