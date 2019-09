Aspettando Bright: tutte le iniziative di martedì, mercoledì e giovedì

lunedì, 23 settembre 2019, 12:47

Tutti pazzi per Bright, tanto pazzi da non riuscire ad aspettare. E allora, nell'attesa della Notte vera e propria, che sarà venerdì 27 settembre, Lucca si prepara con "Aspettando Bright 2019", tre giorni e tre appuntamenti, sempre organizzati dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca: due laboratori dedicati ai bambini – che quest'anno sono il "pensiero fisso" dell'edizione 2019 - e una visita guidata alla scoperta del Museo Casa Natale di Giacomo Puccini.

Domani, martedì 24 settembre, alle 17.00, la Biblioteca della Scuola IMT ospita Libri che cantano. Laboratorio sonoro per i più piccoli (e i loro adulti!), in collaborazione con Nati per la Musica. Negli spazi della suggestiva chiesa di San Ponziano, giovani lettori in erba saranno coinvolti con racconti e libri per bambini. Lo scopo? Mostrare l'importanza della musica per lo sviluppo psicofisico e neuronale del bambino. L'appuntamento è consigliato per i bambini tra i 3 e i 6 anni e prevede un massimo di 15 partecipanti. Necessaria la prenotazione: lib@imtlucca.it – 0583 4326701.

Mercoledì 25, alle 21 e alle 22, visita guidata al Museo Casa Natale di Giacomo Puccini, in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini. L'apertura serale straordinaria del Museo (Corte di San Lorenzo 9) prevede la possibilità di due turni di visita: alle 21, con visita a cura delle guide del Museo e alle 22, con visita a cura di Massimo Marsili, Direttore della Fondazione Giacomo Puccini. Anche in questo caso, è necessario prenotarsi: visite@puccinimuseum.it – 0583 1900379.

Giovedì 26 alle 17.00, Lettura di Inbook – Libri in simboli al Ristobar La Pecora Nera, via della Quarquonia 1 B/C, Giardino degli Osservanti, a cura dei volontari della Biblioteca Civica Agorà di Lucca e in collaborazione con la Rete Documentaria Lucchese. Gli InBook sono libri illustrati con il testo originale tradotto interamente in simboli, pensati per facilitare l'ascolto della lettura ad alta voce. I libri in simboli, nati per bambine e bambini con bisogni comunicativi complessi, utilizzano tecniche della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e sono diventati oggi patrimonio di tutti, non solo di coloro che hanno difficoltà di linguaggio e comunicazione: ad esempio, si sono dimostrati preziosi per supportare la comprensione di chi non ha ancora imparato a leggere e di persone migranti.

Il laboratorio è suggerito per i bambini dai 3 ai 6 anni e prevede un massimo di 15 partecipanti. Per prenotarsi: lib@imtlucca.it – 0583 4326701.