Assemblea dell'Associazione Custodi della Città

lunedì, 23 settembre 2019, 14:25

L'Assemblea convocata per venerdì 27 alle ore 18, presso l'Osteria dello Stellario, piazza San Francesco, Lucca, è la SESTA da quando i Custodi della Città sono nati come Gruppo (2015) e poi come Associazione (2016).Quindi numerosi sono stati i momenti di confronto democratico fra i soci come numerose e significative sono state le iniziative e le attività portate avanti, all'inizio per contribuire alla costituzione di una Consulta della Cultura e successivamente per attuare Progetti di notevole spessore (si veda, in allegato, la breve cronistoria di quanto svolto soltanto dall'Assemblea del maggio 2018 ad oggi). "Il presidente e fondatore dell'Associazione - si legge nel comunicato stampa -, ha bisogno di aiuto (il tempo passa per tutti) e di energie nuove per andare avanti. Basti pensare al tempo che comporta la tenuta del Gruppo fb che è la vetrina dell'Associazione, per non dire delle presenze e partecipazioni a iniziative varie. Per continuare la vita e l'attività dell'Associazione ci sarà infine bisogno di prorogare l'atto notarile di costituzione e durata che scade l'ottobre prossimo. Questo dovrà, a norma di Statuto, deciderlo l'Assemblea.Perciò il presiedente ha pensato di convocare un'Assemblea propedeutica per venerdì al fine di verificare la volontà dei soci e formalizzare poi, in una successiva Assemblea da svolgersi alla fine del prossimo mese di ottobre, le decisioni prese".