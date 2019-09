Capannori: proseguono i lavori di asfaltatura nella zona nord del territorio

venerdì, 6 settembre 2019, 15:23

Proseguono i lavori di asfaltatura nella zona nord del territorio comunale. Nella giornata di oggi (venerdì) si concluderà l'intervento per la posa di nuovo manto stradale in via S.Donnino a Marlia, mentre lunedì prossimo inizieranno i lavori di asfaltatura in via del Leccio (Gragnano-Lappato) e in via dell'Erta (Lappato). Successivamente saranno interessate da opere di asfaltatura via della Fraga (Marlia), via di Tofori (Tofori), via delle Ralle (Camigliano), via per San Pietro (Valgiano-San Pietro a Marcigliano), via della Chiesa, via del Parco (Marlia), via di Piaggiori (Segromigno in Monte), via Vecchia Pesciatina (Gragnano).

"Nel giro di poche settimane sarà conclusa questa 'tranche' di asfaltature nella zona nord del territorio nell'ambito del progetto 'Strade sicure' - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. La sicurezza stradale e la cura del territorio è un tema prioritario per la nostra amministrazione. Con questi interventi andiamo a sistemare, rendere meglio percorribili e più sicure alcune viabilità di quest'area del territorio secondo un programma di interventi realizzato grazie al monitoraggio compiuto dall'amministrazione e alle segnalazioni giunte dai cittadini".

Le viabilità già asfaltate nella zona nord sono: via di Valgiano (Segromigno in Monte), via Ceppo di Melo, via delle Piaggie, via Paolinelli, via Spadoni (Marlia), via delle Grotte (Matraia), via di S.Antonio (San Colombano).