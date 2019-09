Capannori, Fratelli d'Italia: "Via Lombarda a Marlia è diventata impraticabile. Occorrono dossi artificiali, nuovo asfalto e riduzione dei mezzi pesanti"

lunedì, 30 settembre 2019, 14:09

"Il direttivo di Fratelli d'Italia Capannori - si legge nel comunicato stampa - , nell'ottica di stare vicini ai problemi dei cittadini e data finalmente la nostra presenza in consiglio comunale che può farci fare un' opposizione costruttiva, vuole oggi evidenziare e cercare una soluzione per la criticità di una specifica via del nostro comune.

Trattasi nella fattispecie di via Lombarda a Marlia che da anni è diventata la scorciatoia e l'alternativa al viale Europa per molti mezzi ma soprattutto - purtroppo - per moltissimi camion.

Peccato però che la strada non sia adatta a tale traffico, in alcuni tratti infatti lo scambio tra due mezzi pesanti è pressoché impossibile. Inoltre lo stato dell'asfalto non è mai in buone condizioni e ciò crea un notevole problema per quanto concerne l'inquinamento acustico - prosegue Fratelli d'Italia Capannori -

Sempre in merito all'asfalto, dobbiamo aprire una triste parentesi. Di solito l'asfaltatura avviene in campagna elettorale ma, a quest'ultima tornata elettorale, così non è stato. Nel mese di agosto poi, con piacevole stupore degli abitanti, è stato aperto il cantiere. La felicità però è durata ben poco, perché nel tratto di strada precedente l'ingresso nella rotonda di località Ceccarelli, su un totale di 500 mt di strada ne sono stati asfaltati solo 100 mt e forse quelli nelle condizioni migliori.

Ora, vista la vicina via del Masini, che da pochi mesi si mostra in tutto il suo splendore (manto stradale nuovo, attraversamenti pedonali, spartitraffico ed illuminazion) la domanda sorge spontanea: esistono cittadini di seria A e cittadini di serie B?

Le proposte fatte dagli abitanti della zona vorrebbero - come già avviene nella medesima via nella frazione di Lammari - istituire il senso unico per i mezzi pesanti, in modo da diminuirne il traffico.

Inoltre, vista l'eccessiva velocità di chi la percorre, oltre ai controlli delle forze dell'ordine attualmente assenti, i cittadini chiedono di poter avere dei dossi artificiali per rallentare la velocità.

Non ci resta quindi che attendere la risposta dell'amministrazione comunale, con la speranza che arrivi in tempi brevi e non in concomitanza con la prossima campagna elettorale" conclude Fratelli d'Italia Capannori.