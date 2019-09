Comune di Altopascio, due posti di mobilità disponibili

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 settembre 2019, 17:55

Di seguito riportiamo la Lettera aperta inviata da Paolo Annale, responsabile Sanità della Federazione Lucca Versilia del Partito Comunista Italiano, alla Direttrice dell’Asl Toscana Nord Ovest e per conoscenza all’assessore regionale alla Sanità.

mercoledì, 18 settembre 2019, 16:45

"Dopo l'enorme successo di Pontida-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega- il 21 e 22 settembre, i cittadini lucchesi avranno modo d'incontrarci nei gazebo che verranno organizzati nel capoluogo ed in provincia." "Un eccellente modo-precisa l'esponente leghista-per dialogare direttamente con i cittadini, ascoltando anche il loro parere riguardo...

mercoledì, 18 settembre 2019, 16:18

Incontri gratuiti di diritto amministrativo pubblico per sapere come funziona il Comune. E' questa la nuova iniziativa organizzata da CasaPound Italia nella sede di via della Chiesa a Marlia. Gli incontri, che si terranno per sei giovedì di fila dalle 21 alle 22:30, sono rivolti a studenti, partecipanti a concorsi...

mercoledì, 18 settembre 2019, 15:55

Toscana Energiainforma i cittadini che, in qualità di gestore del servizio di distribuzione del gas, sta effettuando un'operazione di sostituzione dei contatori gas con nuovi misuratori elettronici dotati di telelettura. E' un'attività che interessa tutto il territorio servito dalla società secondo una graduale pianificazione temporale.

mercoledì, 18 settembre 2019, 12:45

Sarà un’annata con un forte orientamento al tema della salute e alla disabilità, con un “service” che risponde alle esigenze del territorio. Si è aperto giovedì 12 settembre all’Hotel Belvedere di Montecatini con una partecipata cerimonia inaugurale l’anno 2019/20 del Lions Club Antiche Valli Lucchesi.

mercoledì, 18 settembre 2019, 09:09

L’UNICEF Italia torna per celebrare la “Festa dei nonni e dei bambini” (2 ottobre) con oltre 400 appuntamenti organizzati in tutta Italia grazie al supporto di 2.000 volontari; gli eventi si svolgeranno soprattutto nei giorni 28-29 settembre e il 2 ottobre in piazze, strade e scuole.

martedì, 17 settembre 2019, 21:02

La parrocchia di Badia di Cantignano in collaborazione con la Soprintendenza ABAP Lucca - Massa Carrara e con quella dell’I.S.I.I.S. della Piana di Lucca organizzano il 21 settembre alle 16 al Palazzo delle cento finestre adiacente la chiesa di Badia di Cantignano, una festa per l’inaugurazione di un pannello storico-scientifico...

martedì, 17 settembre 2019, 17:20

Come è noto, dal 1 gennaio 2020 scatterà, per le imprese che utilizzano il registratore di cassa o che sono soggette all' emissione delle ricevute fiscali, l'obbligo di dotarsi di un apparecchio telematico in grado di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, gli scontrini o le ricevute emesse durante la giornata lavorativa.

martedì, 17 settembre 2019, 17:13

L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca (ISREC Lucca), insieme la casa editrice Pacini Fazzi e al Comune di Lucca, organizza la presentazione del volume «Dalla fabbrica alla città».Conflitto sociale e sindacato alla Cucirini Cantoni Coats di Lucca (1945-1972) di Federico Creatini.

martedì, 17 settembre 2019, 16:52

“A Castelvecchio di compito via di badia completamente al buio”. A denunciarlo il consigliere comunale della Lega Bruno Zappia. Una battaglia, quella del consigliere, che ha come obiettivo primario la tutela della sicurezza dei cittadini: “Ancora una volta segnalo le difficoltà dei cittadini ad affrontare queste situazioni di pericolo costante”...