Concorso pubblico per l'assunzione di esperti e specialisti amministrativi ai Comuni di Camaiore e Pietrasanta. La Cgil parte con la formazione

sabato, 28 settembre 2019, 23:40

La Funzione Pubblica CGIL di Lucca ha organizzato per gli iscritti un corso di preparazione di 30 ore al concorso pubblico per 10 posti al Comune di Camaiore e 5 posti al Comune di Pietrasanta per il profilo di Istruttore Cat. C con funzioni di carattere amministrativo e contabile, a tempo pieno e indeterminato.

Gli incontri, per cui sono disponibili ancora alcuni posti, si svolgeranno a Lido di Camaiore a partire dagli inizi di ottobre in orario pomeridiano dalle 17,00 alle 21,00.

Il corso intende fornire un supporto alla preparazione teorico-pratica su tutte le materie oggetto del concorso con aggiornamenti sulle principali novità legislative. Tra gli argomenti saranno trattati ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000); norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. n. 165/2001 e Codice Comportamento dipendenti pubblici); elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento ad atti e provvedimenti amministrativi, principi che regolano l’attività amministrativa e il procedimento amministrativo, trasparenza, anticorruzione e semplificazione, accesso e privacy; elementi in materia di Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016) con particolare riferimento a forniture e servizi “sotto soglia”; elementi di diritto penale, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gli interessati possono contattare la Segreteria Fp CGIL all’indirizzo fp.lu@lucca.tosc.cgil.it.