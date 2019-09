Contributo 40 per cento per attrezzature forestali

Altre notizie brevi

mercoledì, 11 settembre 2019, 17:10

Si terrà giovedì 12 settembre alle ore 17 nella Chiesa di Santa Giulia in Piazza del Suffragio la presentazione, tenuta da Fabrizio Papi, del volume del Maestro Gaetano Giani Luporini, edito dall'Accademia Lucchese di lettere Scienze ed Arti di cui il Maestro Luporini è socio, presentazione che rientra nella settima...

mercoledì, 11 settembre 2019, 16:16

Anche nell’ambito territoriale di Lucca (Piana di Lucca e Valle del Serchio), come previsto nella programmazione aziendale, l’erogazione della prestazione eco addome completo è stata trasformata in modalità open access: tutte le prescrizioni non urgenti di eco addome di primo accesso, ovvero quelle provenienti dai medici di medicina generale, con...

mercoledì, 11 settembre 2019, 15:22

Apprendiamo che questa Amministrazione vuole rendere più sicuro l'incrocio dell'Osteria rendendo intelligente il semaforo con una telecamera. "Siamo sicuramente favorevoli all'intervento prospettato dall'Amministrazione – sostiene il vice-coordinatore Gianluca Lommori del gruppo Fratelli d'Italia di Capannori - ma riteniamo che il dispositivo risolva solo in parte il problema dell'incrocio.

mercoledì, 11 settembre 2019, 13:53

In occasione delle Fiere del Settembre Lucchese che si svolgeranno nei giorni 14, 21, 29 settembre e, come da Piano del Commercio nelle domeniche intermedie, quindi il 15 e il 22 settembre, il Comune di Lucca ha emesso una specifica ordinanza in tema di viabilità e sosta nelle aree interessate...

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:47

In occasione della partita Lucchese-Real Forte Querceta in programma a Camaiore domenica 15 settembre alle ore 15 il settore di gradinata - che doveva essere riservato ai tifosi ospiti - resterà chiuso su richiesta della questura.

mercoledì, 11 settembre 2019, 11:46

mercoledì, 11 settembre 2019, 11:44

Mostra di fotografie gente di casa al sesto ed ultimo appuntamento Lucca-Aria d'Oriente. In via del Fosso dal n129-177 vicino alla Madonna dello Stellario, si ringrazia Associazione porta di Borgo, e amici delle Mura, Simonetta Simonetti e Michela Girolami.

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:55

Una conferenza per celebrare i cento anni dell'impresa di Fiume. È passato un secolo da quel 12 settembre in cui il poeta soldato, assieme ai suoi legionari, partì da Ronchi per fare trionfalmente ingresso nella città sul golfo del Carnaro.

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:44

Domani (giovedì 12 settembre) dalle 12 alle 13 resterà aperto il Museo Rossonero e che durante l'orario di apertura una delegazione dei "Lucchesi nel mondo" visiterà i locali del Museo.

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:11

Giulio Bernardi, ricercatore di Psicologia Generale del Molecular Mind Laboratory (MoMiLAB) della Scuola IMT Alti Studi Lucca, è stato premiato con un Early Career Award dalla International Brain Research Organization (IBRO), la federazione globale delle organizzazioni neuroscientifiche fondata nel 1961 con lo scopo di promuovere e sostenere le neuroscienze a...