Corso Cna sulla posa in opera dei serramenti

martedì, 24 settembre 2019, 14:09

Nell’ambito dell’alta efficienza energetica ed acustica dei serramenti oggi il punto cruciale è la posa in opera. Ci sono ancora istallatori che montano l’infisso usando silicone e schiuma come si faceva venti anni fa vanificando, in tema di prestazioni, tutto il lavoro di ricerca e di sviluppo che si è fatto nell’ultimo decennio per aumentare le performance del serramento.

Per informare le imprese che lavorano in questo settore sul nostro territorio, la Cna ha organizzato un corso di posa in opera di serramenti che si terrà giovedi 26 settembre prossimo dalle 9 alle 12 nella sede dell’associazione a Lucca, in via Romana 615/P.

Obiettivo dell’incontro è quello di illustrare la norma Uni 11673-1 del 2 marzo 2017 che riguarda i criteri di progettazione della posa in opera ed i criteri di scelta dei materiali di sigillatura e riempimento e proporre alcune soluzioni di facile attuazione per il progettista. Verrà quindi affrontato il tema sia dal punto di vista tecnico/normativo, sia dal punto di vista commerciale.

Relatore del corso sarà Davide Ignazzi, consulente energetico di CasaClima.