CTT, funicolare di Montenero: agevolazioni per gruppi organizzati

Altre notizie brevi

lunedì, 30 settembre 2019, 19:55

A Santo Stefano di Moriano in via della Vedova un uomo di 67 anni è caduto da oltre due metri mentre si trovava su una pianta di olivo. L’uomo ha subìto un trauma alla schiena di una certa rilevanza ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Lucca.

lunedì, 30 settembre 2019, 18:04

Venerdì 4 ottobre, ore 21:30: il Nieri si prende l’ERPES! No, il riferimento non è alla famigerata malattia rovina sorrisi, ma agli ERPES – Essere Ridicoli Per Essere Simpatici, il gruppo di comici e monologhisti che, grazie al patrocino della compagnia “Le Maschere del Borgo”, che infiammerà il palco del...

lunedì, 30 settembre 2019, 15:44

Una novità per i tanti appassionati di calcio giovanile della provincia di Lucca. Da domani (30 settembre), il settimanale sportivo Calciopiù, per la prima volta nella sua storia lunga 38 anni, ospiterà due pagine dedicate al calcio giovanile provinciale di Lucca.Dalla Coppa provinciale di Terza Categoria ai due gironi di...

lunedì, 30 settembre 2019, 15:30

Continua il tour in quartieri e frazioni del consigliere comunale Fabio Barsanti, per ricevere segnalazioni, problemi o proposte da affrontare attraverso l'attività del Consiglio. Domani, martedì primo ottobre, sarà la volta dell'Arancio, dove Barsanti sarà a disposizione dei residenti dalle 21 alle 23, all'angolo tra via Orzali e via Diaz.

lunedì, 30 settembre 2019, 14:09

"Il direttivo di Fratelli d'Italia Capannori - si legge nel comunicato stampa - , nell'ottica di stare vicini ai problemi dei cittadini e data finalmente la nostra presenza in consiglio comunale che può farci fare un' opposizione costruttiva, vuole oggi evidenziare e cercare una soluzione per la criticità di una...

lunedì, 30 settembre 2019, 13:58

Il corso si articolerà in n. 3 livelli. Si svolgerà in 32 lezioni di una ora e mezzo ciascuna in orario serale, due volte per settimana, nei locali della Biblioteca di Camigliano.

lunedì, 30 settembre 2019, 10:13

"Quei milioni di ragazze e ragazzi per le strade del mondo e della Toscana a chiedere che la nostra Terra sia salvata mi hanno riempito non solo gli occhi ma anche il cuore. E mi fa piacere che grazie a una 15enne il tema della sostenibilità.

sabato, 28 settembre 2019, 23:40

La Funzione Pubblica CGIL di Lucca ha organizzato per gli iscritti un corso di preparazione di 30 ore al concorso pubblico per 10 posti al Comune di Camaiore e 5 posti al Comune di Pietrasanta per il profilo di Istruttore Cat.

sabato, 28 settembre 2019, 23:24

Il Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti ricorda «Già dopo il pane con la muffa ho chiesto verifiche di qualità vitto in corsia».«Il rinvenimento, da parte di una paziente ricoverata all’ospedale di Lucca, di un profilattico nella mela cotta servitale ieri sera col vitto non è nemmeno commentabile.

sabato, 28 settembre 2019, 09:15

Alla luce del recente intervento della forza di maggioranza Sinistra Con sulla questione della retribuzione dei cosiddetti "felpati", Potere al Popolo Lucca pone alcune domande sul ruolo politico della giunta comunale di fronte alla questione, quest'anno come gli anni passati."Abbiamo letto in questi giorni la posizione di Sinistra Con (forza...