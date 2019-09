Domenica festa di inaugurazione per la sala prove a Santa Margherita

venerdì, 27 settembre 2019, 15:14

Nuovo look per la sala prove "Fabrizio De Andrè" al Centro giovani di Santa Margherita. Le pareti sono state dipinte con dei murales dedicati alle figure che hanno contribuito all'evoluzione della musica nei vari generi. Per questo domenica 29 settembre a partire dalle ore 18 è in programma una festa inaugurale all'insegna dell'arte, della musica e della convivialità.

Un tributo dunque alla musica come espressione della creatività, che vedrà la conclusione proprio durante l'inaugurazione con i writer Skill Hands e Freddy Pills intenti a chiudere l'ultima parete. L'intervento è stato possibile grazie al progetto StArt graffiti lovers del Comune di Capannori coordinato dal Shared Office For the Arts - SOFA e dal progetto Let Colours Rulez.

L'appuntamento, a cui sarà presente anche il vice sindaco Matteo Francesconi, vedrà anche le esibizioni musicali di Baldo degli Ubaldi, dei Fortissimi Uomini Lampo e di Tondino BOis e i dj set di Dj Bambi e Dj Gattospruzzo.